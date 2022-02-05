Kadıköy'de Emre Belözoğlu tezahüratları

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'ye karşı teknik adam olarak ilk kez görev aldı.



Emre Belözoğlu, futbol oynadığı, sportif direktör ve teknik direktörlüğünü yaptığı Fenerbahçe'ye karşı ilk kez teknik direktör olarak saha kenarında bulundu.



Genç teknik adam için maç öncesinde Kadıköy'de tezahürat yapıldı.



Salih Uçan kadroda yok



Medipol Başakşehir'in Beşiktaş'tan kiralık olarak kadrosuna kattığı Salih Uçan maç kadrosunda yer almadı.



Salih'in hafif sakatlığı nedeniyle kadroya alınmadığı belirtildi.





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