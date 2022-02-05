Kadıköy'de Emre Belözoğlu tezahüratları

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, eski kulübü Fenerbahçe tribünlerinden destek aldı.

Haber; Sporx.com ve AA, Fotoğraf; AA
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Kadıköy'de Emre Belözoğlu tezahüratları
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05 Şubat 2022 19:19
Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'ye karşı teknik adam olarak ilk kez görev aldı.

Emre Belözoğlu, futbol oynadığı, sportif direktör ve teknik direktörlüğünü yaptığı Fenerbahçe'ye karşı ilk kez teknik direktör olarak saha kenarında bulundu.

Genç teknik adam için maç öncesinde Kadıköy'de tezahürat yapıldı.

Salih Uçan kadroda yok

Medipol Başakşehir'in Beşiktaş'tan kiralık olarak kadrosuna kattığı Salih Uçan maç kadrosunda yer almadı.

Salih'in hafif sakatlığı nedeniyle kadroya alınmadığı belirtildi.

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