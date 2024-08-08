Juventus'tan tarihi teklif: Teun Koopmeiners

Transfer çalışmalarını sürdüren Juventus, Atalanta'da forma giyen Teun Koopmeiners için girişimlerini sıklaştırdı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Juventus'tan tarihi teklif: Teun Koopmeiners
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08 Ağustos 2024 18:44
Transfer çalışmalarını sürdüren Juventus, Atalanta'da forma giyen Teun Koopmeiners için girişimlerini sıklaştırdı.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Juventus, Koopmeiners için Atalanta'ya 55 milyon euro'luk bir teklifte bulundu. Transferin bu ücrete gerçekleşmesi halinde Koopmeiners, İtalya Serie A tarihinin en çok bonservis ödenen orta saha oyuncusu olacak.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Atalanta Teknik Direktörü Gian Piero Gasperini, "Teun, Juventus'a gitmeye karar verdi. Bizimle idmana çıkmak istemiyor." ifadelerini kullandı.
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