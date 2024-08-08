Juventus'tan tarihi teklif: Teun Koopmeiners

Transfer çalışmalarını sürdüren Juventus, Atalanta'da forma giyen Teun Koopmeiners için girişimlerini sıklaştırdı.



Fabrizio Romano'nun haberine göre; Juventus, Koopmeiners için Atalanta'ya 55 milyon euro'luk bir teklifte bulundu. Transferin bu ücrete gerçekleşmesi halinde Koopmeiners, İtalya Serie A tarihinin en çok bonservis ödenen orta saha oyuncusu olacak.



Konu hakkında açıklamalarda bulunan Atalanta Teknik Direktörü Gian Piero Gasperini, "Teun, Juventus'a gitmeye karar verdi. Bizimle idmana çıkmak istemiyor." ifadelerini kullandı.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU