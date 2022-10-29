Juventus, Lecce'yi tek golle mağlup etti!

Serie A 12. hafta maçında Juventus, deplasmanda Lecce'yi 1-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Juventus, Lecce'yi tek golle mağlup etti!
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29 Ekim 2022 20:53
Serie A 12. hafta maçında Juventus, deplasmanda Lecce ile karşılaştı.

Stadio Comunale Via del Mare'de oynanan mücadeleyi Juventus 1-0 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 73. dakikada Nicolo Fagioli kaydetti.

Allegri'nin çalıştırdığı Juventus, ligde iki maç aradan sonra kaybetti. Lecce ise oynadığı son 5 maçtan da galibiyet çıkaramadı.

Alınan bu sonucun ardından Juventus puanını 22'ye çıkardı. Lecce ise 8 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Juventus, Inter'i konuk edecek. Lecce ise Udinese deplasmanına gidecek.

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