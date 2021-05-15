Juventus, Inter'in 17 maçlık serisini bozdu!

İtalya Serie A'nın 37. haftasında Juventus, haftalar öncesinden şampiyonluğunu ilan eden Inter'i konuk etti.



Juventus Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 3-2 kazandı.



Şampiyonlar Ligi'nde oynamak için galibiyet alması mecbur olan Juventus, 10 kişi kaldığı maçta galip gelerek, Inter'in 17 maçlık galibiyet serisini de yıkmış oldu.



Juventus'un ilk golü 24. dakikada Cristiano Ronaldo'dan geldi. Inter'de ise Lukaku, 35. dakikada penaltıyı gole çevirerek skoru eşitledi.

Juventus'ta Cuadrado, 45+3'te skoru 2-1'e getirdi.



İlk yarısı Juventus'un 2-1 üstünlüğüyle tamamlanan maçta Chiellini 83. dakikada kendi kalesine gol attı ve skor 2-2 oldu.



Juventus'ta Cuadrado tekrar sahneye çıktı ve 88. dakikada penaltıyı gole çevirerek takımına galibiyeti getirdi.



Karşılaşma Juventus'un 3-2'lik üstünlüğüyle sonlandı.



Juventus'ta 55. dakikada Bentancur, Inter'de ise 90+2. dakikada Brozovic kırmızı kartla oyundan atıldı.



Bu skorun ardından Juventus 75 puana ulaştı ve 4. sıraya yerleşti. Inter ise 88 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.







