Juventus için transfer iddiası!

Bremer'in sakatlığı sonrası Juventus'un savunmanın ortasına transfer yapabileceği öne sürüldü.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Juventus için transfer iddiası!
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03 Ekim 2024 18:37
Juventus'ta sakatlanan Bremer, sezonun kalan diliminde forma giyemeyecek.

Bu gelişmenin ardından İtalyan ekibi için transfer iddiası gündeme geldi. Tuttosport'ta yer alan habere göre, Sergio Ramos'un Juventus'un stoper adaylarından biri olduğu belirtildi.

Juventus'ta ayrıca savunma için diğer adayların; Simon Kjaer, Joel Matip ve Konstantinos Manolas olduğu kaydedildi.

TRANSFER KESİN DEĞİL

Öte yandan Juventus'un, Bremer'in ardından hemen transfer yapıp yapmayacağının belirsiz olduğu öne sürüldü.

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