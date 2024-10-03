Juventus için transfer iddiası!

Juventus'ta sakatlanan Bremer, sezonun kalan diliminde forma giyemeyecek.



Bu gelişmenin ardından İtalyan ekibi için transfer iddiası gündeme geldi. Tuttosport'ta yer alan habere göre, Sergio Ramos'un Juventus'un stoper adaylarından biri olduğu belirtildi.



Juventus'ta ayrıca savunma için diğer adayların; Simon Kjaer, Joel Matip ve Konstantinos Manolas olduğu kaydedildi.



TRANSFER KESİN DEĞİL



Öte yandan Juventus'un, Bremer'in ardından hemen transfer yapıp yapmayacağının belirsiz olduğu öne sürüldü.



