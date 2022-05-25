Jürgen Klopp İngiltere'de yılın menajeri oldu

İngiltere Premier Lig'de Yılın En İyi Teknik Direktörü ödülü Liverpool'dan Jürgen Klopp'a gitti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Jürgen Klopp İngiltere'de yılın menajeri oldu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
25 Mayıs 2022 00:36
İngiltere Premier Lig'de yılın teknik direktörü Liverpool'un menajeri Jürgen Klopp oldu.

Ligde şampiyonluk yarışında Manchester City'nin 1 puan gerisinde kalan Jürgen Klopp'un Liverpool'u, FA Cup ve İngiltere Lig Kupası zaferlerini elde etmişti.

Jürgen Klopp yönetimindeki Liverpool, Cumartesi günü Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e karşı final oynayacak.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ