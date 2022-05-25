Jürgen Klopp İngiltere'de yılın menajeri oldu

İngiltere Premier Lig'de yılın teknik direktörü Liverpool'un menajeri Jürgen Klopp oldu.
Ligde şampiyonluk yarışında Manchester City'nin 1 puan gerisinde kalan Jürgen Klopp'un Liverpool'u, FA Cup ve İngiltere Lig Kupası zaferlerini elde etmişti.
Jürgen Klopp yönetimindeki Liverpool, Cumartesi günü Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e karşı final oynayacak.
Ligde şampiyonluk yarışında Manchester City'nin 1 puan gerisinde kalan Jürgen Klopp'un Liverpool'u, FA Cup ve İngiltere Lig Kupası zaferlerini elde etmişti.
Jürgen Klopp yönetimindeki Liverpool, Cumartesi günü Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e karşı final oynayacak.
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