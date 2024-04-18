Julian Nagelsmann'ın menajerinden Bayern Münih açıklaması!

Julian Nagelsmann'ın menajeri Volker Struth, Bayern Münih iddialarıyla ilgili açıklamalar yaptı.



Volker Struth yaptığı açıklamada, "Şu anda bana herkes aynı soruyu soruyor. Bayern Münih'e geri dönüp dönmeyeceğine birkaç gün içinde karar verilecek." dedi.



Görüşmelerin devam ettiğini belirten Struth, "İlgili taraflarla temasta olmadığımızı söylemek büyük saçmalık olur. Sadece Bayern Münih'le görüşmüyoruz. Birçok takım var. Kendisi Nisan ayı içinde geleceğiyle ilgili kararını verecek." ifadelerini kullandı.



BAYERN DE GÖRÜŞMEYİ DOĞRULADI



Bayern CEO'su Jan-Christian Dreesen de geçtiğimiz günlerde Alman teknik adamla görüşmelerde bulunduklarını açıklamıştı.



Şu anda Almanya Milli Takım Teknik Direktörlüğü görevini yürüten 36 yaşındaki Nagelsmann'ın geleceğiyle ilgili kararını kısa süre içinde açıklaması bekleniyor.



Alman çalıştırıcı, sırasıyla Hoffenheim, Leipzig ve Bayern'de görev yaptı. Münih'te alınan başarısız sonuçların ardından Mart 2023'te görevine son verilmişti.





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