Josef de Souza'dan, Alex Teixeira'ya veda

Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcusu Josef de Souza, takıma veda eden Alex Teixeira için bir veda mesajı paylaştı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Instagram
Abone Ol
Josef de Souza'dan, Alex Teixeira'ya veda
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
02 Temmuz 2022 16:45
Beşiktaş'ta Alex Teixeira yolların ayrılmasının ardından Josef de Souza'dan bir mesaj geldi.

Siyah-beyazlıların tecrübeli futbolcusu, vatandaşı ve yakın arkadaşına sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla veda etti.

Josef, paylaşımında, "Hayatta her şey planladığımız gibi gelişmediği gibi bütün hayallerimiz ve isteklerimiz de gerçekleşmeyebiliyor fakat isteklerimiz ve hayallerimiz dışında asla kaybetmeyeceğimiz bir şey varsa, o da karakterimizdir. Karakterimiz paranın, şöhretin ve başarımızın üzerindedir." ifadelerini yazdı.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ