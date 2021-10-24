Jose Sosa: "İstediğimiz sonucu alamadık, üzgünüz"

Fenerbahçe'de Jose Sosa, Alanyaspor'a 2-1 mağlup oldukları maçın ardından açıklamalar yaptı.

Haber; Sporx.com
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Jose Sosa: 'İstediğimiz sonucu alamadık, üzgünüz'
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24 Ekim 2021 21:39
Fenerbahçe'de Jose Sosa, Alanyaspor'a 2-1 mağlup oldukları maçın sonrasında konuştu.

Özür dileyen tecrübeli oyuncu, "Gerçekten çok geniş bir kadromuz var ve zaman zaman rotasyon yapmak gerekiyor. Kadrodaki bütün oyuncuların kendini hazır tutması gerekiyor. Çok istedik kazanmayı, taraftarımızdan özür diliyoruz. Bize gösterdikleri destek için teşekkürler. İstediğimiz sonucu alamadık, bu bizi üzüyor. Taraftarlarımızı tekrardan mutlu edip, hak ettikleri oyunu göstermek için savaşmamız gerekiyor." dedi.


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