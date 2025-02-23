Jose Mourinho: 'Moralleri bozuk, avantaj bizde!'

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, kritik Galatasaray derbisi öncesi futbolcularıyla toplantı yaptı.
Portekizli teknik adam, futbolcularını şampiyonluğa motive ederken, "Galatasaray bizden önde olabilir ama biz hiçbir zaman şampiyonluğa dair inancımız kaybetmedik. Şimdi bunu tüm Türkiye'ye gösterme zamanı." ifadelerini kullandı.
Mourinho, "Biz de, Galatasaray da derbiye çok alışık ama Avrupa'da elendikleri için moralleri bozuk. Biz çıkıştayız ve moralliyiz. Derbiyi kazanırsak şampiyonluk yolunda psikolojik avantajı kazanmış oluruz." sözleriyle toplantıyı noktaladı.
SADECE İKİ EKSİK VAR
Fenerbahçe'de derbi öncesi İsmail Yüksek ve Diego Carlos dışında eksik futbolcu bulunmuyor. İyileşen Livakovic, Çağlar Söyüncü ve Djiku, görev verilmesi halinde forma giyebilecek.
Portekizli teknik adam, futbolcularını şampiyonluğa motive ederken, "Galatasaray bizden önde olabilir ama biz hiçbir zaman şampiyonluğa dair inancımız kaybetmedik. Şimdi bunu tüm Türkiye'ye gösterme zamanı." ifadelerini kullandı.
Mourinho, "Biz de, Galatasaray da derbiye çok alışık ama Avrupa'da elendikleri için moralleri bozuk. Biz çıkıştayız ve moralliyiz. Derbiyi kazanırsak şampiyonluk yolunda psikolojik avantajı kazanmış oluruz." sözleriyle toplantıyı noktaladı.
SADECE İKİ EKSİK VAR
Fenerbahçe'de derbi öncesi İsmail Yüksek ve Diego Carlos dışında eksik futbolcu bulunmuyor. İyileşen Livakovic, Çağlar Söyüncü ve Djiku, görev verilmesi halinde forma giyebilecek.
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