Jose Mourinho, kaldığı oteli zengin etti!

Manchester United'ın başına geçtiği gün Manchester'da bir otele yerleşen teknik direktör Jose Mourinho, 3. sezonuna girmesine rağmen hala aynı otelde kalıyor.
İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre ev yerine otelde kalmayı tercih eden Mourinho, kaldığı otele günlük 687 euro ödeyen Mourinho, 825 gündür 5 yıldızlı otelde kalıyor.
ÇOCUKLAR LONDRA'DA KALDI
Mourinho'nun toplamda otele 572 bin euro harcarken ailesi ise Londra'da yaşamaya devam ediyor. Tecrübeli teknik direktörün kızı Londra'da okuluna devam ederken oğlu ise Londra ekibi Fulham'ın alt yapısında oynuyor.
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İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre ev yerine otelde kalmayı tercih eden Mourinho, kaldığı otele günlük 687 euro ödeyen Mourinho, 825 gündür 5 yıldızlı otelde kalıyor.
ÇOCUKLAR LONDRA'DA KALDI
Mourinho'nun toplamda otele 572 bin euro harcarken ailesi ise Londra'da yaşamaya devam ediyor. Tecrübeli teknik direktörün kızı Londra'da okuluna devam ederken oğlu ise Londra ekibi Fulham'ın alt yapısında oynuyor.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın