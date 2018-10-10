  •  
    Ve Terim talimatı verdi, maaşa yüzde 500 zam!
  •  
    İşte F.Bahçe'nin yeni sponsoru! Açıklamıştı...
  •  
    Galatasaray düğmeye basıyor! Resmi teklif...
  •  
    Ali Koç: "Cocu kalacak" Wenger ve Blanc ise...
  •  
    Beşiktaş'ta Ljacic şoku!.. Sırbistan'dan haber var

Jose Mourinho, kaldığı oteli zengin etti!

Manchester United ile 3. sezonunda bulunan Jose Mourinho, geldiği ilk günden beri otelde kalıyor. Portekizli teknik adamın kaldığı otele harcadığı para 570 bin euroyu aştı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Jose Mourinho, kaldığı oteli zengin etti!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
10 Ekim 2018 15:50
Manchester United'ın başına geçtiği gün Manchester'da bir otele yerleşen teknik direktör Jose Mourinho, 3. sezonuna girmesine rağmen hala aynı otelde kalıyor.

İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre ev yerine otelde kalmayı tercih eden Mourinho, kaldığı otele günlük 687 euro ödeyen Mourinho, 825 gündür 5 yıldızlı otelde kalıyor.

ÇOCUKLAR LONDRA'DA KALDI

Mourinho'nun toplamda otele 572 bin euro harcarken ailesi ise Londra'da yaşamaya devam ediyor. Tecrübeli teknik direktörün kızı Londra'da okuluna devam ederken oğlu ise Londra ekibi Fulham'ın alt yapısında oynuyor.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için