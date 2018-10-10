Jose Mourinho, kaldığı oteli zengin etti!

'ın başına geçtiği gün Manchester'da bir otele yerleşen teknik direktör, 3. sezonuna girmesine rağmen hala aynı otelde kalıyor.İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre ev yerine otelde kalmayı tercih eden Mourinho, kaldığı otele günlüködeyen Mourinho, 825 gündür 5 yıldızlı otelde kalıyor.Mourinho'nun toplamda oteleharcarken ailesi ise Londra'da yaşamaya devam ediyor. Tecrübeli teknik direktörün kızı Londra'da okuluna devam ederken oğlu ise Londra ekibi Fulham'ın alt yapısında oynuyor.