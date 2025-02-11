Jose Mourinho'dan yıllar sonra bir ilk!

Alanya'da 2-0 kazanarak galibiyet serisini 6 maça çıkaran Fenerbahçe lider Galatasaray'ı amansız takibini sürdürüyor.



Jose Mourinho oynattığı futbol halen tartışma konusu olsa da son dönemde elde ettiği skorlarla camianın güvenini kazanmayı



başardı.



AYNI ESKİ GÜNLERDEKİ GİBİ



Portekizli hocanın 22 haftada topladığı 54 puan kariyeri açısından da önemli bir nokta. Mourinho böylece 13 yıl sonra en iyi 22 hafta performansını elde etmeyi başardı.



Son olarak 2011-2012 sezonunda Real Madrid'i çalıştırırken aynı süreçte 58 puan elde eden Mourinho, takımını şampiyonluğa ulaştırmıştı. Bu sezon Fenerbahçe ile gelen 54 puan aynı zamanda başarılı hocanın en iyi beşinci 22 haftalık performans oldu.



2005-2006'da Chelsea ile 22 haftada 61 puan toplayarak adeta şov yapan Mourinho ayrıca 2003-2004'te Porto'da 56 puan, 2004-2005'te Chelsea'de 55 puan ve 2010-2011'de Real Madrid'te 54 puan elde etmişti.



CAMİANIN GÜVENİ ÇOK ARTTI



Üst üste galibiyetlerle beraber taraftarların Mourinho'ya yönelik söylemleri fazlasıyla olumluya dönmüş durumda. Camia Portekizli hocanın şampiyonluk hasretine son vereceğine inanıyor.



