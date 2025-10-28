28 Ekim
Kepezspor-Sivasspor
1-3
28 Ekim
Aliağa Futbol-Serik Belediyespor
4-3
28 Ekim
Fatsa Belediyespor-Vanspor FK
9-10
28 Ekim
Kahramanmaraşspor-Ümraniye
4-0
28 Ekim
52 Orduspor-Sarıyer
0-2
28 Ekim
Sakaryaspor-İnegölspor
4-0
28 Ekim
Kayserispor-Niğde BS
1-0
29 Ekim
Isparta 32 SK-Beyoğlu Yeni Çarşı SF
12:00
28 Ekim
Ourense-Real Oviedo
4-2UZS

Jose Mourinho'dan itiraf: "Fenerbahçe sonrası beklemiyordum"

Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

calendar 28 Ekim 2025 17:25 | Son Güncelleme Tarihi: 28 Ekim 2025 17:26
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Jose Mourinho'dan itiraf: 'Fenerbahçe sonrası beklemiyordum'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho, Portekiz Kupası'nda Tondela ile oynayacakları karşılaşma öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"BU KADAR ÇABUK DÖNMEYİ BEKLEMİYORDUM"

Fenerbahçe'den ayrılığının ardından Benfica'ya dönüşünün beklenmedik olduğunu söyleyen Portekizli teknik adam, kulüpte olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi:

"Fenerbahçe'den ayrıldığımda, bu kadar çabuk futbola dönmeyi beklemiyordum. Seçimimde seçici olmak, bana motivasyon ve sorumluluk verecek bir şeyi kabul etmek istedim ancak Benfica'dan teklif gelince hemen kabul ettim."

"BİR VEYA İKİ TRANSFER"

Kış transfer dönemine dair konuşan deneyimli teknik adam, "Takımı daha iyi tanıdıkça bir veya iki kilit oyuncunun yeterli olacağını düşünüyorum. Kimseye oyuncu istemedim, bana da kimse söz vermedi. Sadece analizimi yapıyorum. Benim görevim elimdeki oyuncularla en iyisini yapmak. Eğer yönetim ocakta uygun profilde bir veya iki isim getirebilirse harika olur." ifadelerini kullandı.

"SEÇİM SÜRECİ HAKKINDA KONUŞMADIM"

Kulüp içindeki seçim süreci hakkında da konuşan Mourinho, "Ne Başkan Rui Costa ne de sportif direktör Mario Branco benimle seçim süreci hakkında konuştu. Sadece sözleşmemde etik bir madde vardı; yeni yönetim isterse değişiklik yapabilirdi. Onun dışında bana sadece Benfica'yı anlattılar." dedi.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 10 9 1 0 25 5 28
2 Trabzonspor 10 7 2 1 17 7 23
3 Fenerbahçe 10 6 4 0 18 6 22
4 Beşiktaş 10 5 2 3 16 12 17
5 Samsunspor 10 4 5 1 14 10 17
6 Gaziantep FK 10 5 2 3 15 18 17
7 Göztepe 10 4 4 2 12 6 16
8 Konyaspor 10 4 2 4 17 15 14
9 Alanyaspor 10 3 4 3 11 11 13
10 Kocaelispor 10 3 2 5 10 14 11
11 Başakşehir 10 2 4 4 11 9 10
12 Rizespor 10 2 4 4 11 14 10
13 Kasımpaşa 10 2 4 4 9 12 10
14 Antalyaspor 10 3 1 6 11 20 10
15 Gençlerbirliği 10 2 2 6 10 15 8
16 Eyüpspor 10 2 2 6 6 13 8
17 Kayserispor 10 0 6 4 8 22 6
18 Karagümrük 10 1 1 8 10 22 4
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.