Jose Mourinho'dan flaş paylaşım!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Fenerbahçe Beko - Olympiakos maçından bir kare paylaştı ve 'büyük kulüp' ifadelerini kullandı.

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Jose Mourinho'dan flaş paylaşım!
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04 Ekim 2024 23:35
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Fenerbahçe Beko'nun Olympiakos'u 82-71 mağlup ettiği maçı tribünden takip etti.

Deneyimli teknik adam, sarı lacivertli takımın Olympiakos maçından sonra flaş bir paylaşım yaptı.

Salondan bir görüntü paylaşan Mourinho, "Büyük kulüp" ifadelerini kullandı.

Portekizli teknik adamın yaptığı bu paylaşım sarı lacivertli taraftarlar tarafından büyük ilgi gördü.

İŞTE O PAYLAŞIM



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