Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, bir yandan da Jose Mourinho önderliğinde gelecek sezonun kadro planlamasını yapıyor.
Sarı-lacivertlilere menajerler aracılığıyla yeni isimler önerilirken, öne çıkan yıldızlardan biri Joao Felix oldu.
ROTA YENİDEN JOAO FELIX
Sezon başında Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Portekizli futbolcu, Chelsea'nin Atletico Madrid'e 52 milyon Euro teklif etmesiyle İngiltere'nin yolunu tutmuştu. Ancak Londra ekibindeki ikinci dönemi de beklentileri karşılamadı.
SEZON SONU CHELSEA'YE GERİ DÖNECEK
Ocak ayında Milan'a kiralanan Felix, burada da istediği çıkışı yapamayınca sezon sonunda Chelsea'ye dönecek.
Yıldız oyuncunun menajerleri, Fenerbahçe'ye uygun şartların oluşması halinde transferin gerçekleşebileceği mesajını iletti.
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Jorge Mendes'ten Fenerbahçe'ye öneri: Felix
Sezon sonunda Chelsea'ye dönecek olan Joao Felix'in menajerleri, uygun şartların oluşması halinde Fenerbahçe'ye transferinin mümkün olabileceğini iletti.
Son güncelleme 27 Mart 2025 11:02
Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, bir yandan da Jose Mourinho önderliğinde gelecek sezonun kadro planlamasını yapıyor.
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