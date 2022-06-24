KİRALAMA BEDELİ; SADECE MAAŞI

BENFICA TEKLİF YAPTI, REINIER GERİ ÇEVİRDİ

JESUS İSTEDİ, GÖRÜŞMELER İLERLEMEDİ

SÖZLEŞMESİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe ile ilgili sürpriz bir transfer iddiası gündeme geldi. Sarı-lacivertlilerin Real Madrid forması giyen hücuma dönük orta saha oyuncusu, Brezilyalı futbolcu Reinier Jesus Carvalho'yu kadrosuna katmak istediği öne sürüldü.UOL Esporte'nin haberine göre; Real Madrid, 2022-23 sezonu kadrosunda genç futbolcuyu düşünmüyor. Son 2 sezonda Alman ekibi Borussia Dortmund'a kiralanan Brezilyalı için çeşitli teklifler mevcut.Real Madrid, Reinier'i 3 milyon euro'luk maaşının karşılanması bedeliyle kiralayabileceğini menajerine iletti. Menajeri bunun üzerine çeşitli kulüplerle görüştü.Benfica da bu kulüpler arasında olmasına karşın, Brezilyalı oyuncu ise İspanya içerisinde bir kulüpte kiralık olarak forma giymek istediğini menajerine iletti ve Benfica'nın teklifini geri çevirdi.Haberde Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un talebi üzerine sarı-lacivertliler 20 yaşındaki oyuncuyla sözleşme imzalamaya çalıştı ancak; görüşmeler ilerlemedi. Oyuncu ile Jesus'un Flamengo'da birlikte çalıştığı da hatırlatıldı.Futbolcuya, Benfica, Valladolid ve İtalya'dan bir kulübün ilgi gösterdiği ifade ediliyor. 1.85 boyundaki Reinier, 2019'da Flamengo'dan 30 milyon Euro karşılığında transfer edilmişti. Futbolcunun 2026 yılına kadar sözleşmesi devam ediyor. Sambacı, geçen sezon Dortmund'da 20 maçta 401 dakika süre aldı ve skor üretemedi.