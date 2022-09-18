Jorge Jesus takımı kodluyor; Sonuna kadar mücadele

Fenerbahçe'de özellikle Avrupa Ligi'nde B Grubu'nda 2 haftada gelen 4 puan yüzleri güldürdü. Dinamo Kiev ve Rennes gibi önemli rakiplere karşı ortaya konan mücadele ve toplanan puanlar herkesi memnun etti ama en çok teknik direktör Jorge Jesus'u sevindirdi.



PES ETMEK YOK



Zira tecrübeli teknik direktör her zaman takımından son ana kadar mücadele etmesini, hiç pes etmemesini istiyor. Dinamo Kiev maçında skor 1-1 devam ederken galibiyeti 90+3'te Batshuayi'nin golüyle bulan, Rennes deplasmanında da 2-0 geriye düşülmesine rağmen son 20 dakikada geri dönen Fenerbahçe, Jorge Jesus'un tam istediği gibi bir reaksiyon gösterdi.



TAKIMIN GİDİŞATINDAN MEMNUN



Portekizli teknik adam skor ne olursa olsun futbolcularından her zaman son ana kadar oyunun içinde kalmalarını, mücadeleyi bırakmamalarını istiyor. Çünkü bu durum Jorge Jesus ve teknik ekibi tarafından çok önemli bir konu olarak duruyor. Deneyimli çalıştırıcı bundan sonraki süreçte de takımının benzer şekilde ilerlemesini talep ediyor.







