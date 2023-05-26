Jorge Jesus: "Son ana kadar pes etmek yok!"

Kupada finale yükselen Fenerbahçe, gözünü Süper Lig'e çevirdi Antalya'yı devirmek Fenerbahçe'de, kulaklar ise başkentte oyanacak Ankaragücü- Galatasaray maçında olacak.

Haber; Fotomaç, Fotoğraf; AA
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Jorge Jesus: 'Son ana kadar pes etmek yok!'
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26 Mayıs 2023 11:35
Son güncelleme 26 Mayıs 2023 11:52
Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Sivasspor'u 3-0 yenerek finale kalan Fenerbahçe, artık Süper Lig'e odaklandı.

Salı günü Antalyaspor'u konuk edecek sarı-lacivertlilerde tek hedef 3 puan olacak. Zirveyi takip eden Kanarya'ya, şampiyonluk ümidini sürdürmek için galibiyet yetmeyecek. Kulaklar aynı saatte oynanacak A.Gücü-G. Saray maçında olacak. Aslan'ın puan kaybı halinde şampiyonluk son haftaya kalacak.

"SON ANA KADAR PES ETMEK YOK!"

Şanslarının sürdüğünü ifade eden Jesus, oyuncularına "Son ana kadar pes etmek yok" uyarısı yaptı. Portekizli hoca, "Kupada finaldeyiz, ligde zor da olsa şansımız var. 2'de 2 yaparak rakibin kaybını bekleyeceğiz" dedi. 

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