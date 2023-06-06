Jorge Jesus hakkında şok yorum!

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Tümer Metin, Jorge Jesus için şok bir iddia ortaya attı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Jorge Jesus hakkında şok yorum!
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06 Haziran 2023 09:23
Son güncelleme 06 Haziran 2023 09:30
Bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen Tümer Metin, hafta arası sarı-lacivertli formayı giyen bir oyuncuyla yaşadığı diyaloğu anlattı.

"ONA BİR ŞEY OLDU"

Tümer "Ne oldu Jorge Jesus'a diye sordum. 'Abi Jesus'a sezonun devre arasında bir şey oldu. Biz de anlamadık' yanıtını verdi" ifadelerini kullandı.

OYUNCUNUN ADINI VERMEYECEK

Tümer Metin bu konuşmayı yaptığı oyuncunun ismini vermeyeceğini söyledi. Sezon sonunda takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Jorge Jesus'tan da konu hakkında bir açıklama gelmedi. 

 
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