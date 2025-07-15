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Jordan Henderson, Premier Lig'e geri döndü!

Tecrübeli orta saha oyuncusu Jordan Henderson, Ajax'tan ayrıldıktan sonra Premier Lig ekibi Brentford ile 2 yıllık sözleşmeye imza attı. İngiliz futbolcu, kariyerine ülkesinde devam etmenin heyecanını yaşarken, teknik direktör Keith Andrews transferden oldukça memnun.

calendar 15 Temmuz 2025 12:39
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Jordan Henderson, Premier Lig'e geri döndü!
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Premier Lig ekibi Brentford, transfer döneminde dikkat çeken bir hamleye imza atarak Jordan Henderson'ı renklerine bağladı. Ajax'la yollarını ayıran 34 yaşındaki futbolcu, İngiliz ekibiyle iki yıllık sözleşme imzaladı.

"KARAR VERMEK KOLAY OLDU"

Brentford Teknik Direktörü Keith Andrews, Henderson'ın takıma katılmasından büyük memnuniyet duyduğunu belirtti. Andrews, "Jordan'ın müsait olduğunu öğrendiğimizde karar vermek oldukça kolay oldu. Son maçlarını inceledik, hâlâ çok fit ve motive. Takımın seviyesini yukarı çekecek" ifadelerini kullandı.



KUPALARLA DOLU BİR KARİYER

Jordan Henderson, profesyonel kariyerine Sunderland altyapısında başladı. 2011 yılında 18 milyon euro bonservisle Liverpool'a transfer olan Henderson, burada kaptanlığa kadar yükseldi ve kulüple birlikte UEFA Şampiyonlar Ligi, Premier Lig, FIFA Kulüpler Dünya Kupası ve FA Cup gibi birçok büyük başarıya imza attı.

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