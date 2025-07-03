Jonas Valanciunas, Panathinaikos'a transfer olmaya yakın

NBA kariyerine veda etmeye hazırlanan Litvanyalı yıldız pivot Jonas Valanciunas, Yunanistan'ın köklü kulüplerinden Panathinaikos ile anlaşmak üzere.



BasketNews'in haberine göre 33 yaşındaki Valanciunas, Panathinaikos'un sunduğu 3 yıllık ve yaklaşık 12 milyon Euro'luk teklifi kabul etmeye çok yakın.



NBA'de 13 sezon geçiren tecrübeli uzun, Toronto Raptors, Memphis Grizzlies, New Orleans Pelicans, Washington Wizards ve Sacramento Kings formalarıyla toplamda 13.1 sayı, 9.3 ribaunt ve 1.4 asist ortalamaları yakaladı.





Valanciunas'ın mevcut sözleşmesi NBA'de yalnızca 2025-2026 sezonu için garanti altındaydı. Denver Nuggets'ın bir sezonluk 10 milyon dolarlık takım opsiyonu bulunuyordu. Ancak Panathinaikos'un cazip teklifi, Litvanyalı pivotu Avrupa'ya dönme kararına yaklaştırdı.



