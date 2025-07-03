Jonas Valanciunas, Panathinaikos'a transfer olmaya yakın

NBA kariyerine veda etmeye hazırlanan Jonas Valanciunas, Panathinaikos'tan gelen 3 yıllık 12 milyon Euro'luk teklife sıcak bakıyor.

calendar 03 Temmuz 2025 23:34
Fotoğraf: Imago
Jonas Valanciunas, Panathinaikos'a transfer olmaya yakın
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



NBA kariyerine veda etmeye hazırlanan Litvanyalı yıldız pivot Jonas Valanciunas, Yunanistan'ın köklü kulüplerinden Panathinaikos ile anlaşmak üzere.

BasketNews'in haberine göre 33 yaşındaki Valanciunas, Panathinaikos'un sunduğu 3 yıllık ve yaklaşık 12 milyon Euro'luk teklifi kabul etmeye çok yakın.

NBA'de 13 sezon geçiren tecrübeli uzun, Toronto Raptors, Memphis Grizzlies, New Orleans Pelicans, Washington Wizards ve Sacramento Kings formalarıyla toplamda 13.1 sayı, 9.3 ribaunt ve 1.4 asist ortalamaları yakaladı.

Valanciunas'ın mevcut sözleşmesi NBA'de yalnızca 2025-2026 sezonu için garanti altındaydı. Denver Nuggets'ın bir sezonluk 10 milyon dolarlık takım opsiyonu bulunuyordu. Ancak Panathinaikos'un cazip teklifi, Litvanyalı pivotu Avrupa'ya dönme kararına yaklaştırdı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.