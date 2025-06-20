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Jonas Svensson için talipler çıktı!

Norveçli sağ bek Jonas Svensson'a Türkiye ve Avrupa'dan yoğun ilgi var. Wolfsburg, Go Ahead Eagles ve Kayserispor transfer için devrede. Beşiktaş, teklifleri değerlendirmeye hazırlanıyor.

calendar 20 Haziran 2025 10:18 | Son Güncelleme Tarihi: 20 Haziran 2025 10:20
Fotoğraf: AA
Jonas Svensson için talipler çıktı!
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Gelecek sezon kadro yapılanmasına başlayan Beşiktaş'ta, Jonas Svensson için Türkiye'den ve Avrupa'dan talipler çıktı.

WOLFSBURG DEVREYE GİRDİ!

Tecrübeli oyuncu için Hollanda Ligi ekiplerinden Go Ahead Eagles ile Bundesliga'nın köklü kulübü Wolfsburg, Svensson için harekete geçti.

KAYSERİSPOR'DA GÜNDEME GELDİ!

Norveçli oyuncu için Türkiye'den Kayserispor'da devreye girdi. Beşiktaş, gelecek teklifleri değerlendirdikten sonra Jonas Svensson ile yollarını ayırmaya sıcak bakıyor. 

 

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