Jonas Svensson için talipler çıktı!

Gelecek sezon kadro yapılanmasına başlayan Beşiktaş'ta, Jonas Svensson için Türkiye'den ve Avrupa'dan talipler çıktı.
WOLFSBURG DEVREYE GİRDİ!
Tecrübeli oyuncu için Hollanda Ligi ekiplerinden Go Ahead Eagles ile Bundesliga'nın köklü kulübü Wolfsburg, Svensson için harekete geçti.
KAYSERİSPOR'DA GÜNDEME GELDİ!
Norveçli oyuncu için Türkiye'den Kayserispor'da devreye girdi. Beşiktaş, gelecek teklifleri değerlendirdikten sonra Jonas Svensson ile yollarını ayırmaya sıcak bakıyor.
WOLFSBURG DEVREYE GİRDİ!
Tecrübeli oyuncu için Hollanda Ligi ekiplerinden Go Ahead Eagles ile Bundesliga'nın köklü kulübü Wolfsburg, Svensson için harekete geçti.
KAYSERİSPOR'DA GÜNDEME GELDİ!
Norveçli oyuncu için Türkiye'den Kayserispor'da devreye girdi. Beşiktaş, gelecek teklifleri değerlendirdikten sonra Jonas Svensson ile yollarını ayırmaya sıcak bakıyor.
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