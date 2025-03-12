NBA'de 2024-25 sezonunun En Değerli Oyuncu (MVP) yarışı giderek kızışıyor. Oklahoma City Thunder ve Denver Nuggets arasında oynanan iki maçlık serinin ardından ödülün en büyük adaylarından biri olan Nikola Jokic, kariyerinin zirvesinde olduğunu söyledi.



"Son üç-dört sezondur bu yarışın içindeyim ve artık pek de kontrol edebileceğim bir şey değil." diyen Jokic, "Açıkçası hayatımın en iyi basketbolunu oynadığımı düşünüyorum. Eğer bu ödülü kazanmaya yeterliyse ne mutlu, değilse de kazanan kişi bunu hak etmiştir." ifadelerini kullandı.



Denver Nuggets başantrenörü Michael Malone ise Jokic'in istatistiklerinin MVP ödülünü fazlasıyla hak ettiğini savundu:



"Şu an MVP kazanmamış bir oyuncu ile Nikola'nın istatistiklerini yanyana koysanız, üç büyük kategoride de üst sıralarda yer alan ve triple-double ortalamaları tutturan oyuncu, her türlü MVP seçilir." diyen Malone, "Eğer böyle düşünmüyorsanız, o zaman bence kendinizi kandırıyorsunuz." dedi.



Oklahoma City Thunder'ın yıldızı Shai Gilgeous-Alexander, ligin en skorer ismi olarak ödül için favori konumunda bulunuyor. Thunder, Nuggets'a karşı 11 maçlık galibiyet farkını koruyor.



Malone ayrıca, "Eğer Shai kazanırsa, onun için mutlu olurum çünkü hem harika bir oyuncu hem de bu oyunun geleceği için çok önemli bir isim." şeklinde konuştu



