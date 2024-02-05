Joe Worrall resmen Beşiktaş'ta

Nottingham Forest, Joe Worrall'ın satın alma opsiyonuyla birlikte sezon sonuna kadar Beşiktaş'a kiralandığını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Joe Worrall resmen Beşiktaş'ta
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05 Şubat 2024 20:49
Son güncelleme 05 Şubat 2024 21:27
Nottingham Forest, Joe Worrall'ın satın alma opsiyonuyla birlikte sezon sonuna kadar Beşiktaş'a kiralandığını açıkladı.

BEŞİKTAŞ'TAN AÇIKLAMA

Beşiktaş ise yaptığı açıklamada, "Kulübümüz, 2023-24 sezonu devre arası transfer çalışmaları kapsamında defans oyuncusu Joe Worrall ile sözleşme imzaladı.

Joe Worrall'a Beşiktaş ailesine hoş geldin diyor, şanlı formamızla başarılar diliyoruz." ifadelerini kullandı.
ANLAŞMA ŞARTLARI

Siyah-beyazlılar, Joe Worrall'ın kiralık transferi için Nottingham Forest ile anlaşma sağladı. Beşiktaş, 27 yaşındaki futbolcu için Nottingham Forest'a kiralama bedeli ödemeyecek. Siyah-beyazlılar, İngiliz futbolcuya 600 bin euro maaş verecek.

Nottingham Forest ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam eden Worrall, bu sezon İngiliz ekibinde 9 maçta süre buldu.

BEŞİKTAŞ'IN İKİNCİ TRANSFERİ

Beşiktaş, transfer döneminde Joe Worrall'dan önce Adana Demirspor'dan ayrılan Jonas Svensson'u renklerine bağlamıştı. İngiliz oyuncu, Beşiktaş'ın transfer dönemindeki ikinci hamlesi oldu.



 

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