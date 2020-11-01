Jetmir Topalli: "Beşiktaş'a karşı zordu!"

Yeni Malatyaspor'un forveti Topalli, Beşiktaş maçı sonrası değerlendirmelerde bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Jetmir Topalli: 'Beşiktaş'a karşı zordu!'
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01 Kasım 2020 21:48
Yeni Malatyaspor'un Kosvalı forveti Jetmir Topalli, Beşiktaş'a 1-0 kaybettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Topalli'nin değerlendirmeleri:

"Zor bir maçtı. Hocamızın dediklerini sahaya yansıtmaya çalıştık. Bir anlık konsantrasyon kaybıyla golü yedik. Sonra skoru eşitlemek için uğraştık ama olmadı.

Denizlispor maçından sonraki ara bize iyi gelecek. Yeni bir takımız. Adaptasyon için milli takım arası ve ardından 'bay' geçecek olmak faydalı olacak."



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