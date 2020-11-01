Jetmir Topalli: 'Beşiktaş'a karşı zordu!'

Yeni Malatyaspor'un Kosvalı forveti Jetmir Topalli, Beşiktaş'a 1-0 kaybettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.



İşte Topalli'nin değerlendirmeleri:



"Zor bir maçtı. Hocamızın dediklerini sahaya yansıtmaya çalıştık. Bir anlık konsantrasyon kaybıyla golü yedik. Sonra skoru eşitlemek için uğraştık ama olmadı.



Denizlispor maçından sonraki ara bize iyi gelecek. Yeni bir takımız. Adaptasyon için milli takım arası ve ardından 'bay' geçecek olmak faydalı olacak."



