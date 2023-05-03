Jesus: 'Avantajla dönelim'

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında deplasmanda Sivasspor ile karşı karşıya gelecek.



Salı günü yapılan çalışmada kupanın önemini bir kez daha tekrarlayan Jesus'un "Büyük takımlar tüm şampiyonluklara taliptir. Büyüklüğünüzü gösterin, avantajlı skorla dönelim" dediği öğrenildi.



Bazı futbolcularla birebir görüşmeler de yaptığı öğrenilen Jesus'un Altay'ın yokluğunda kaleyi devralan İrfan Can Eğribayat ile de görüşüp "Altay'ın şanssızlığı senin şansın oldu. Bu fırsatı özellikle böyle maçlarda iyi kullanmaya çalış" diyerek güvenini gösterdi.



Fenerbahçe ile Sivasspor arasındaki Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak müsabaka, saat 20.30'da başlayacak.



