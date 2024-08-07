Javon Franklin, Yukatel Merkez Efendi'de

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Javon Franklin'i transfer etti.

Haber; AA, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Javon Franklin, Yukatel Merkez Efendi'de
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
07 Ağustos 2024 16:21
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Javon Franklin'i kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, son olarak Borac Cacak forması giyen 26 yaşındaki oyuncuyla sözleşme imzalandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Genel Menajer Evren Yenice, "Pazartesi itibarıyla yeni sezon hazırlıkları başladı. Federasyonun da istediği kontrollerden geçtik. Güzel bir şekilde sezona hazırlanıyoruz. Seyri hoş, taraftarı mutlu eden bir takım olacağız." ifadelerini kullandı.

ABD'li oyuncu, geçen sezonda 10 sayı ve 6,2 ribaunt ortalaması yakalamıştı.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery