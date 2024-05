Jasikevicius, Fenerbahçe'de bir ilki yaşamak istiyor!

THY Avrupa Ligi play-off serisinde AS Monaco ekibini 3-2'lik skorla geçerek 5 yıl aradan sonra Dörtlü Final'e yükselen Fenerbahçe Beko'nun Litvanyalı başantrenörü Sarunas Jasikevicius, üst üste dördüncü, toplamda beşinci kez bu heyecanı yaşayacak.



Zalgiris Kaunas'ta forma giydiği 2013-2014 sezonunun ardından aynı takımda asistan koç olarak göreve başlayan Sarunas Jasikevicius, Gintaras Krapikas'ın ardından 13 Ocak 2016'da takımın başına geçerek ilk başantrenörlük deneyimini yaşadı. 48 yaşındaki çalıştırıcı, kariyerinde Zalgiris Kaunas, Barcelona ve Fenerbahçe Beko'da başantrenörlük yaparken, bu ekiplerin tamamında oyuncu olarak da forma giydi.



Asistan koç olarak çalıştığı dönemde Zalgiris Kaunas 2014-2015 sezonunda THY Avrupa Ligi'nde bir üst tura yükselmeyi başarırken, Son 16 Turu'nda ise 8 takımlı E Grubu'nu 6. sırada tamamladı. Zalgiris, bir sonraki sezon da ilk turu geçerken, Son 16 Turu'nda 8 takımın yer aldığı F Grubu'nu son sırada tamamladı.



2015-2016 sezonunun ortasında takımın başantrenörü olan Sarunas Jasikevicius, THY Avrupa Ligi'nde bir sonraki sezon beklenen başarıyı yakalayamadı. Avrupa Ligi'nin bugünkü formatına döndüğü sezonda 30 maçta 14 galibiyet alan Zalgiris, ligi 10. sırada tamamlayarak play-off hakkı kazanamadı.



- İkinci sezonunda ilk Dörtlü Final



Zalgiris Kaunas'ın başında ilk tam sezonunu 2016-2017'de geçiren Sarunas Jasikevicius, başantrenörlük deneyiminin ikinci sezonunda takımını Dörtlü Final'e taşımayı başardı.



THY Avrupa Ligi'nde normal sezonu 18 galibiyetle 6. sırada tamamlamayı başaran Zalgiris, play-off turunda Yunanistan'ın Olympiakos ekibini 3-1'lik seriyle geçerek Dörtlü Final hakkı kazandı.



Yarı finalde Fenerbahçe Beko'ya 76-67'lik skorla mağlup olan Zalgiris Kaunas, üçüncülük maçında Rusya temsilcisi CSKA Moskova'yı 79-77 yenmeyi başardı.



- Fenerbahçe Beko'ya boyun eğdi



Bir önceki sezon elde edilen üçüncülüğün ardından Zalgiris Kaunas, Sarunas Jasikevicius yönetiminde Dörtlü Final hedefiyle sezona başladı.



Avrupa Ligi'nde normal sezonu 15 galibiyetle 8. sırada tamamlayan Litvanya ekibi, ligi lider tamamlayan Fenerbahçe Beko ile play-off etabında eşleşti.



Zeljko Obradovic'in yönetimindeki Fenerbahçe Beko, Jasikevicius'un ekibi Zalgiris Kaunas'ı play-off turunda 3-1 geçerek Dörtlü Final'e yükselen taraf oldu.



Zalgiris Kaunas, Sarunas Jasikevicius'un takımdaki son sezonu olan 2019-2020 sezonunda THY Avrupa Ligi'nde çıktığı 28 maçta 12 galibiyetle 9. sırada yer aldı. Sezonun kalanı ve Dörtlü Final, pandemi sebebiyle iptal edildi.



- Barcelona'nın başında üst üste 3 sezon Dörtlü Final'e yükseldi



İspanya ekibi Barcelona'yla 2020-2021 sezonu başında anlaşmaya varan Jasikevicius, THY Avrupa Ligi'ninin normal sezonunu 24 galibiyetle zirvede tamamladı.



Play-off turunda Rusya'nın Saint-Petersburg ekibini 3-2'lik skorla geçen Barcelona, Dörtlü Final'e yükselmeyi başardı.



Yarı finalde İtalya temsilcisi Olimpia Milano'yu 84-82 yenen Barcelona, finalde Anadolu Efes'e 86-81 kaybederek ikinci oldu.



Litvanyalı çalıştırıcı, başantrenörlük deneyiminin beşinci sezonunda takımını ikinci kez Dörtlü Final'e taşırken, THY Avrupa Ligi'nde ilk kez final oynama hakkı kazandı.



- İlk şampiyonluğunun peşinde



Barcelona'yla ilk sezonunda Dörtlü Final vizesi alan Jasikevicius, İspanyol ekibinde görev yaptığı 3 sezonda da aynı başarıyı tekrarladı.



2021-2022'de de normal sezonu ilk sırada tamamlayan Barcelona, play-off turunda Almanya'nın Bayern Münih ekibini 3-2'lik skorla geçmeyi başardı.



Yarı finalde Real Madrid'e 86-83 kaybeden Barcelona, üçüncülük maçında Olympiakos'u 84-74 yendi.



2022-2023'te de Barcelona'nın geçemediği engel Real Madrid oldu. Normal sezonu 23 galibiyetle tamamlayan Sarunas Jasikevicius'un ekibi, play-off turunda Litvanyalı çalıştırıcının eski takımı Zalgiris Kaunas'ı 3-0'lık skorla geçerek Dörtlü Final biletini aldı.



Yarı finalde bir önceki sezonda olduğu gibi Real Madrid'e mağlup olan Barcelona, üçüncülük mücadelesinde AS Monaco'ya 78-66 yenilerek dördüncü sırayı aldı.



- Fenerbahçe'de Dörtlü Final istikrarını sürdrürdü



Barcelona'dan sezon başında ayrılan Sarunas Jasikevicius, aralık ayında Dimitris Itoudis'in yerine Fenerbahçe Beko'nun başına geçti.



Göreve geldiğinde THY Avrupa Ligi'nde 13. sırada olan sarı-lacivertliler, Jasikevicius'un ardından elde ettiği sonuçlarla normal sezonu 6. sırada tamamladı.



AS Monaco'yu play-off serisinde 3-2'lik skorla geçen Fenerbahçe Beko, son maçta deplasmanda aldığı galibiyetle de tarihe geçti. THY Avrupa Ligi'nde ilk kez bir takım, play-off serisinin beşinci maçını deplasmanda kazanarak Dörtlü Final'e yükselmeyi başardı.



Başantrenörlük kariyerinde sekizinci sezonunu geçiren Sarunas Jasikevicius, pandemi sebebiyle iptal edilen sezonun haricindeki 7 sezonun beşinde takımlarıyla Dörtlü Final'de mücadele etme hakkı kazandı.



Zalgiris Kaunas'la 2017-2018 sezonunda üçüncülük yaşayan Jasikevicius, Barcelona'yla da bir ikincilik, bir üçüncülük ve bir kez de dördüncülük elde etti.



Kariyerindeki beşinci Dörtlü Final'i Fenerbahçe Beko'yla oynayacak 48 yaşındaki başantrenör, ilk şampiyonluğunu da sarı-lacivertli ekiple yaşamak istiyor.





