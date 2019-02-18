  •  
    Kümede kalabilmek için KAÇ PUAN daha gerekli?
  •  
    Kasımpaşa maçı sonrası "Atan ve tutan" tepkisi!..
  •  
    Canlı yayında patladı! "Hakemler dürüst değil"
  •  
    Fatih Terim ile yaptığı kritik toplantıyı anlattı
  •  
    "Mbaye Diagne penaltı bekleyebilir, ben o an.."

Japonlardan TFF'ye sürpriz teklif

Kagawa'lı Beşiktaş ile Nagatomo'lu G.Saray'ın 31. haftada kozlarını paylaşacağı dev maçı ülkelerinde yayınlatmak isteyen Japonya Futbol Federasyonu harekete geçti

Kaynak: Sabah
Japonlardan TFF'ye sürpriz teklif
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
18 Şubat 2019 08:55
Beşiktaş'ın Japon yıldız Shinji Kagawa'yı transfer etmesinin ardından Süper Lig'e olan ilginin üst düzeye çıktığı Japonya'dan flaş bir teklif geldi.

31. haftada Türk Telekom Stadı'nda oynanacak olan Galatasaray-Beşiktaş derbisinin gündüz, Japonya'ya uygun bir saatte yayınlanması için Japonya Futbol Federasyonu'ndan 2 milyon Euro'ya yakın para teklifi geldi.

Yuto Nagatomo'lu Galatasaray ile Shinji Kagawa'lı Beşiktaş'ın karşılaşacağı maç için Japonya'dan Türkiye'ye tur programları da yapılmaya başlandı.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman daha önce konu hakkında yaptığı açıklamada, TFF ile görüştüklerini ancak olumlu karşılanmadıklarını belirtmişti.

Japonya'dan gelen teklifin ardından TFF'nin gündüz derbi oynatmaya sıcak bakmaya başladığı öğrenildi. Türkiye için önemli bir kazanç olacağı düşünülen Uzakdoğu pazarının ilgisini daha da çekmek için maçın gündüz oynanması yönünde karar çıkması bekleniyor.

TÜRKİYE'DE BULUŞTULAR

Galatasaray'ın Japon sol beki Nagatomo ile Beşiktaş'ın Japon 10 numarası Kagawa, Türkiye'de bir araya gelerek dostluk mesajları vermişti

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için