Jan Vertonghen, futbolu bırakacağını açıkladı

Anderlecht forması giyen Belçikalı futbolcu Jan Vertonghen, sezon sonunda emekli olacağını açıkladı.



37 yaşındaki deneyimli stoper, son zamanlarda ayak bilekleri ve Aşil tendonlarından çok fazla acı çektiğini belirten futbolcu, 'Kenarda geçirdiğim tüm bu aylar boyunca düşünmek için zamanım oldu. Kısa sürede, istediğim seviyede bir yıl daha oynayamayacağım sonucuna vardım. Sürekli ayak bileği ağrısı çekiyorum, bu yüzden karar vermek benim için oldukça kolaydı.' ifadelerini kullandı.



"ON UZMANA GİTTİM"



Ağrıları için birçok çözüm aradığını söyleyen yıldız futbolcu, şu ifadeleri kullandı, 'Bu yıl ağrının geçeceğine dair bana güvence veren yaklaşık on uzmana gittim. Ancak ağrım günlük hale geldi ve sadece stadyum merdivenlerini çıkmak bile acı veriyor. Oynayabilmem için çok uzun süre ısınmam gerekiyor. Ağrı kesici alıyorum ve birkaç enjeksiyon yaptırdım, ancak bu tür şok tedavilerin hayranı değilim. Ağrı kesicilere bağımlı olmak istemiyorum' dedi.



"SEZONUN ORTASINDA BIRAKMAYI DÜŞÜNDÜM"



Bu kararı uzun süre düşündüğünün belirten Vertonghen, 'Bu karar bugün alınmadı. Çok zor zamanlar geçirdim ve hatta sezonun ortasında futbolu bırakmayı bile düşündüm. Ancak kendime ulaşılabilir ara hedefler koymayı başardım: Noel dönemi, play-off'lar... Hala iyi bir seviyede performans gösterebileceğimi hissediyorum ama her üç günde bir gösteremem' dedi.



"ANTRENÖRLÜK DÜŞÜNMÜYORUM"



Kariyeri sonrası asla antrenör olmayacağını söyleyen futbolcu, 'Lisansımı aldım ama bu bana göre bir şey değil. Aile hayatı ile tam zamanlı bir antrenörlük arasında bir denge kurmanın imkansız olduğunu düşünüyorum.' ifadelerini kullandı.



FUTBOLCUNUN KARİYERİ



Tottenham ve Ajax'ta uzun yıllar top koşturmuş ve büyük izler bırakmış yıldız stoper, kariyerinde 4 kupa kazandı. Bu 4 kupanın hepsinin Ajax'ta top koşturduğu yıllarda kaldırdı. Kariyerinde toplam 723 maçta forma giyen tecrübeli defans, 53 gol 22 asist kaydetti.