PSV Sportif Direktörü John de Jong, Donyell Malen için çıkan Dortmund iddialarına yanıt verdi.



Bild'de yer alan haberde; Dortmund'un Malen ile anlaşma sağladığı ve PSV ile 5 milyon euroluk bir fark kaldığı yazılmıştı. PSV'nin 30 milyon euroluk isteğine karşın Dortmund'un 22 yaşındaki oyuncu için 25 milyon euro teklif ettiğinin altı çizilmişti. Alman ekibinin Malen'i kadroya katarak Jadon Sancho'nun Manchester United'a gidişi sonrası oluşan boşluğu dolduracağı vurgulanmıştı.



"MALEN'E GÖRÜŞMELER İÇİN İZİN VERDİK"



Bu haberle üzerine Voetbal International'e konuşan John de Jong, "Malen'in menajeri Mino Raiola tarafından düzenli olarak bilgilendiriliyoruz. Raiola, bizim ne istediğimizi biliyor. Malen'e transfer için kulüplerle görüşme izni verdik ve ona bu konuda bir alan sağladık. Malen bir kulüple anlaşırsa ardından bize gelecekler. Şu an için kağıda dökülmüş bir transfer teklifi yok. Ancak transfer piyasasında işler bir anda değişir." dedi.



"MALEN VE DUMFRIES AYRILACAK"



Dumfries'in de durumunun sorulması üzerine De Jong, "Donyell Malen ve Denzel Dumfries bu yaz çok yüksek ihtimalle bizden ayrılacak." cevabıyla konuşmasını noktaladı.



