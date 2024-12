İzmir'de kulüplerin önceliği tesisleşme

İzmir'de spor kulüplerinin başkan ve yöneticileri ile spor basını, İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı'nın (İZVAK) geleneksel organizasyonuyla bir araya geldi.

İzmir Ticaret Odası'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya; medya temsilcilerinin yanı sıra İzmir kulüplerinin başkan ve yöneticileri, Gençlik ve Spor İzmir İl Müdürü Murat Eskici, TFF Ege Bölge Temsilcisi Sevgi Koçak Özdemir, TSYD İzmir Şube Başkanı Ergin Karataş, TÜRFAD İzmir Şube Başkanı Bahri Vreskala ve İZVAK'ın yönetim kurulu üyeleri katıldı. Eski Süper Lig Kulüpler Birliği Başkanı ve Süper Lig'de yer alan Göztepe'nin Onursal Başkanı Mehmet Sepil, toplantıda kulüplerin tesisleşme sıkıntılarına dikkat çekerek, İzmir'den yeterli desteği alamadıklarını vurguladı.



Toplantının açılış konuşmasında, "İzmir futbol ailesi olarak bir aradayız. Geleneksel hale gelen bu toplantılarımızla amacımız, birbirlerinin ayrılmaz parçası olan spor basınımızla kulüplerimizi ve futbol ailesinin diğer temsilcilerini bir araya getirmek ve aralarındaki iletişimi güçlendirmek" diyen İZVAK Başkanı Ali Erten, "Bu yıl İzmir'in tarihinde ilk kez 10 tane profesyonel futbol takımımız liglerde yer alıyor. Ayrıca vakfımızın kurucu üyesi ve şehrimizin adını taşıyan İzmirspor'umuz var. İstanbul'dan sonra en çok profesyonel futbol takımı olan ikinci şehir durumundayız. Ancak ilgi ve özen açısından ikinci sırada mıyız, tartışmaya açık. Sorunlarımıza çözüm üreterek kendimizi geliştirmeliyiz" dedi.



ERTEN: ARAZİ SIKINTISI VAR



İZVAK Başkanı Ali Erten, "Başta Göztepe olmak üzere kulüplerimizin yatırım yapma arzusu var. Ancak özellikle arazi temini konusunda büyük zorluklar yaşanıyor. Bu takımlarımızın 8 tanesi şirketleşme süreçlerini tamamladılar. Altay ve Karşıyaka'mız ise o süreçte ilerliyor. Bu iki kulübümüz de çok büyük camialar. Kendi dinamikleri ile en iyi şekilde bu süreçten çıkacaklarından eminiz. Kulüplerimiz en değerli markalarımız ancak şehir olarak bunun ne kadar farkındayız, bu tartışılır. Bıkmadan usanmadan bunları anlatmaya devam edeceğiz. Göztepe başta olmak üzere diğer kulüplerimiz kurumsallaşma ve mali disiplin açısından ülkemize örnek teşkil eden işler yapıyorlar. İZVAK olarak bizim en önemli görevimiz, kulüplerimize bu yolculuklarında elimizden geldiğince destek vermek, yol arkadaşlığı yapmak. Altyapıların geliştirilebilmesi için uygun arsa temini konusunda sorunlarımız var. Bu sorunu mutlaka aşmalıyız. Daha fazla desteğe ihtiyacımız var. Ayrıca kulüplerimizin ekonomilerinin güçlendirilmesi için çeşitli gelir modelleri üzerinde çalışıyoruz. Önümüzdeki dönemde bu konuya daha çok odaklanmak istiyoruz" diye konuştu.



SEPİL: ŞEHRİN GAYRETİ YOK



Göztepe Onursal Başkanı Mehmet Sepil, "Hepimizin problem boyutu aynı. Şehrin spor bilinci yeterli değil. 11 yıldır bu işin içindeyim. Hep, 'İzmir'de çok fazla spor kulübü var' bahanesinin arkasına sığınmışlar. İşte İZVAK da bunun için kuruldu. İZVAK'la bu durumu değiştirdik. Türkiye'de başka örneği yok. Spor bilincini aşılamak için benzeri olmayan bir kuruluş kurduk. İzmir takımlarını bir araya getirdik. Doğal rekabet her zaman var. Futbolun tadıdır. Belediyeden ortak fon aldık. İZVAK çatısı altında paylaşımla ilgili formül ürettik. Kendi içimizde çözdük. Başkan Cemil Tugay'ın niyeti var ama parası yok. İzmir çok büyük bir dezavantaj yaşıyor" dedi.



Sepil, "Göztepe Süper Lig'de, Bornova 3'üncü Lig'de aynı durumu yaşıyor. Hiç fark etmiyor. Tesisleşme ile ilgili elimizden geleni yapıyoruz. İzmir'de ciddi altyapı sorunu var. Ama şehrin bir gayreti yok. Bakın Bornova'da antrenman için saha yok. Türkiye'de şu an denk bütçeli bir kulüp yok. Biz örnek olmaya çalışıyoruz. Göztepe bu sene ligin en ekonomik kulübüdür. Bizim birinci hedefimiz Göztepe'yi hayalimizde olan yere getirmek. Bazı oyunculara teklifler gelebilir. Ama bizim amacımız şu anda oyuncu satan bir kulüp olmak değil, Süper Lig'de başarılı olan ve her yıl Avrupa'ya oynayacak bir takım yaratmak" ifadelerini kullandı.



"KARŞIYAKA STADININ YAPILMASINI ÇOK İSTİYORUM"



Mehmet Sepil tesisleşme hamlelerini de hatırlatırken, "Ben kendi misyonumu hiçbir zaman sadece Göztepe için görmedim. Tüm spor kulüpleri içindi bu çaba. İzmir büyük bir şehir ve elbette çok takımı olacak. İstanbul ve Ankara'da da çok takım var. Bu bir zenginlik. Bu çok takımlı sisteme belediyenin, valiliğin destek olması lazım. Göztepe başarılı olduğunda diğer İzmir takımları da bunu isteyecek. Çünkü bu bir yarışmadır. Göztepe başarılı olursa, diğer İzmir takımları da bundan esinlenecek. Birlikte yukarıya gideceğiz. Karşıyaka Stadı'nın yapılmasını en çok isteyenlerden biri benim. Ben de onlarla birlikte en önde yürümeye hazırım. Yeter ki sonuç alalım" şeklinde konuştu.



TAHSİS TEPKİSİ



Beşiktaş'a İzmir'de yatırım için arazi tahsis edilip İzmir kulüplerinin bu konudaki başvurularından sonuç alamamasına tepki gösteren Mehmet Sepil, "Ancak sabah gazeteyi açıyoruz. Falanca takıma tesislerinin yanında kaç dönüm arsa verilmiş. Diğerine bakıyorsunuz, başka bir şehrin takımına enerji tesisi için İzmir'de arsa verilmiş. Biz Süper Lige ilk çıkışımızda dönemin İzmirn Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu bize para teklif etti. Biz para değil tesis istedik. 8 sene oldu. Biz düştük, tekrar çıktık, baktığında ne para alabildik, ne de tesis yapabildik. Bu tesisi neden istiyoruz, U17-U19 takımının ağırlığını artırmak, Urla'daki tesisi alt yapıya bırakıp, yeni tesise A takımı taşımak istiyoruz. Sadece Türk gençlerin değil yabancı gençlerin de olduğu bir altyapı yaratmak istiyoruz. Basketbol, voleybol gibi branşlarda da hedeflerimizi koyduk. Bütün İzmir kulüplerine yardımcı olmak da benim görevim. Dışarıdan gelip de burada yatırım yapacak kimse yok maalesef" dedi.



"GÖZTEPE, LİGİN EN EKONOMİK TAKIMIDIR"



"Tamamen denk bütçeli hiçbir kulüp yok. Açığı biz kapatıyoruz. Bunu bilerek yola çıktık" diyen Mehmet Sepil, "Türkiye'de futbol kulüplerinin finansal yapıları iyi değil. Göztepe olarak burada avantajlıyız. Göztepe, ligin en ekonomik kulübüdür. 5 yıllık bir planlama yaptık. Avrupa'yı hedefleyen bir takım kurduk. Göztepe'yi hayallerimizdeki yere getirmek hedefimiz var. Şu an yakaladığımız fırsatı iyi değerlendirerek süper ligde üst sıralara çıkmak ve Avrupa'da oynayacak bir takım yaratmak istiyoruz. Bu hafta yenildik ama moralimizi bozmadık. Genç takımız, bunlar olur" ifadelerini kullandı.



HÜSEYİN OK: ARTIK YORULDUK



Bornova 1877 FK Başkanı Hüseyin Ok, toplantıda yaşadıkları antrenman tesisi sıkıntılarını dile getirdi. Ok, "Kulüp olarak temel sıkıntımız tesis. Bornova Belediyesi'nin suni çim sahasında çalışıyoruz. Belediyenin bize futbolcularımıza kalması için verdiği bir yer var. Orada kalıyoruz. Bornova'da ve Bayraklı'da çim saha yok. Bornova'daki dörde bölünmüş suni çim sahada gece 23.30'a kadar insanlar spor yapmaya çalışıyor. Bize destek olun diyoruz, 'Siz şirketsiniz' diyorlar. İyi de şirket olmamızı devlet istiyor. Bir tane sponsor bulamıyoruz. Her işi çözmek için araya birilerini koymamızı istiyorlar. İzmir Doğanlar Stadı bölgedeki bir şirketin üretim faaliyetleri nedeniyle kirleniyor, onu bile ben temizletiyorum. Artık yorulduk" dedi.



ERTOSUN: DESTEĞE İHTİYAÇ VAR



Altınordu adına toplantıya katılan A Takım İdari Direktörü Barış Ertosun da pandemi sonrası değişen dengelere dikkat çekti. Ertosun, "Pandemiden sonra giderlerin artması, gelirlerin artmaması tüm kulüpler gibi bizi de etkiledi. Biz de Selçuk'ta kendi sahamızı yaptık. A Takımımız orada kalıyor, altyapımızı ise İzmir'e taşıdık. Bu sezona iyi başladık ve iyi gidiyoruz. Daha fazla desteğe ihtiyaç var" ifadelerini kullandı.



ÖZDEMİR: BU İŞBİRLİĞİ ÇOK DEĞERLİ



Toplantıda söz alan TFF İzmir Bölge Temsilcisi Sevgi Koçak Özdemir, İZVAK'ın yarattığı işbirliği ortamının önemine değinirken, "Bu örnek yapı ve işbirliği ortamı çok değerli. Türkiye'de benzeri yok. Sizlerle bir arada olmaktan çok mutluyum. TFF olarak kulüplerimizin en küçük problemlerinde dahi yanlarındayız. Mümkün olduğunca her kulübümüzle yakın mesai içerisindeyiz. Daima destek olduk. Olmaya devam edeceğiz" dedi.



KARATAŞ: İZMİR SPORUNA DESTEĞE DEVAM EDECEĞİZ



TSYD İzmir Şube Başkanı Ergin Karataş, spor basını olarak İzmir kulüplerinin her zaman yanında olmaya devam edeceklerini belirterek, "Spor basını olarak kulüplerimizin sesi olmayı sürdüreceğiz. Tesisleşme sıkıntılarında her zaman desteğe devam edeceğiz. Her türlü işbirliğine açığız" açıklamasını yaptı.



VRESKALA: KAMU YÖNETİMİ DAHA DUYARLI OLMALI



Türkiye Futbol Adamları Derneği (TÜRFAD) Başkanı Bahri Vreskala, kulüplerin yatırım yapması için kamunun ve özellikle belediyelerin kulüplerimize destek anlamında daha duyarlı ve çözüm odaklı olması gerektiğini belirterek kendi çalışma döneminden örnekler verdi.



ESKİCİ: BÜTÜN BRANŞLARDA 6 MİLYAR TL YATIRIM YAPTIK



İzmir Gençlik Spor İl Müdürü Murat Eskici ise şehirdeki spor yatırımları hakkında bilgi verdi.



Eskici, "Bakanlığımız son 3 yılda İzmir'e 6 milyar TL üzerinde tesis yatırımı yaptı. Her zaman, bütün imkanlarımızla kulüplerimizin yanındayız. Spor bilincini yükseltmek hepimizin yapması gereken şey. Gençlerimizi kötü alışkanlıklardan spor yoluyla koruyabiliriz. Kulüp başkanlarımız bu işlerden para kazanmıyor. Herkes takıma, spora ve şehre katkı sağlamak için çabalıyor. Toplumsal bir görev yapıyorlar. Şirketleşmeyi de bunun için yapmıyor. Çıkan yasa doğrultusunda zorunlu olarak yapıyor" dedi.



YENİ HAVUZLAR YOLDA



Murat Eskici, "İzmir'deki son 3-4 yılda yapmış olduğumuz yatırımlar başlı başına bir sunum olur. İzmir'de futbolun dışında da diğer branşların desteklenmesi lazım. Bakanlık olarak biz de arsa arıyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak yüzme havuzundan, yurtlara, gençlik merkezlerine de yatırım yapıyoruz. Alsancak havuzu kapalı idi ve bürokratik sorunlar vardı. İlgili belediye ile görüşüldü yıkıldı ve yenisi yapıldı. Halkapınar yine havuz yaptık. 10 tane ilçe havuz ihalesi yaptık. Dokunmadığımız hiçbir ilçe kalmadı. Bakanlık üzerine düşeni yapıyor ve yapmaya da devam edecek" diye konuştu.