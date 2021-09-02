İtalya evinde Bulgaristan'a puan verdi!

Dünya Kupası Elemeleri C Grubu 4. maçında son Avrupa Şampiyonu İtalya, sahasında Bulgaristan'ı konuk etti.



Artemio Franchi Stadı'nda oynanan karşılaşma 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.



Karşılaşmada İtalya 16. dakikada Chiesa'nın golüyle öne geçti. 39. dakika geldiğinde Bulgaristan Iliev ile skoru eşitledi ve ilk yarı 1-1 sona erdi.



İkinci yarıda İtalya ikinci golü atmak için büyük çaba gösterdi. Yüzde 80 topla oynamaya kadar çıkan ve rakip kaleye 27 şut gönderen İtalya aradığı golü bir türlü bulamadı ve mücadele 1-1 sona erdi.



Bu sonucun ardından 10 puana yükselerek liderliğini sürdürdü. Bulgaristan ise puanını 2'ye yükseltti.



