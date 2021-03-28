İtalya, Bulgaristan'a karşı hata yapmadı

Dünya Kupası Elemeleri C Grubu'nda İtalya, Bulgaristan'ı deplasmanda iki golle devirdi. İşte ayrıntılar...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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İtalya, Bulgaristan'a karşı hata yapmadı
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28 Mart 2021 23:47
Dünya Kupası Elemeleri C Grubu'nda Bulgaristan ile İtalya karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 2-0'lık skorla İtalya oldu.

İtalya'ya galibiyeti getiren golleri 43. dakikada penaltıdan Andrea Belotti ve 82. dakikada Manuel Locatelli kaydetti.

Bu galibiyetin ardından Roberto Mancini yönetimindeki İtalya puanını 6'ya yükseltti. Bulgaristan henüz puanla tanışamadı.

Dünya Kupası Elemeleri C Grubu'nda çarşamba günü Bulgaristan, Kuzey İrlanda'ya konuk olacak. İtalya da Litvanya deplasmanına çıkacak.



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