İşte Sosa'nın Trabzonspor'da hayran olduğu yetenek!

Trabzonspor yönetimin verdiği rapor doğrultusunda scout ekibi Jose Sosa'nın gitmesi ve kalması durumunda 8 numara oynayacak arayışlara girişmiş durumda...Sosa giderse PAOK'ta kiralık oynayan Misin, Sosa kalırsa da Chelsea'nin genç oyuncusu Pantic yedeklemek için gündemde.Ancak Sosa'nın gözü U-17 takımında forma giyen Veysel Sönmezsoy'da...alt yapı oyuncularını sürekli takip eden Sosa'nın, Ocak ayında Urfaspor'dan 100 bin euro bonservis bedeli ödenerek alınan 2003 doğumlu genç oyuncuya hayran olduğu bildirildi. Pendikspor'dan alınan Taha'yı ve alt yapıdan gelen Kerem'i de beğenmesine rağmen Sosa'nın Veysel'de çok büyük potansiyel gördüğü ve yerine düşündüğü bildirildi.