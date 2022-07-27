İşte Ömer Faruk Beyaz'ın yeni adresi

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'den ayrılarak Stuttgart'a katılan genç futbolcu Ömer Faruk Beyaz'ın yeni takımı açıklandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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İşte Ömer Faruk Beyaz'ın yeni adresi
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27 Temmuz 2022 17:27
Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe ile sözleşmesinin tamamladıktan sonra Alman ekiplerinden Stuttgart'a giden 18 yaşındaki genç futbolcu Ömer Faruk Beyaz'ın yeni adresi açıklandı.

Bundesliga 2 ekiplerinden FC Madgeburg, genç futbolcunun sezon sonuna kadar Stuttgart'tan kiralandığını açıkladı. 18 yaşındaki oyuncunun yeni takımında 15 numaralı formayı giyeceği açıklandı.

ARADIĞINI BULAMAMIŞTI

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de yeteri kadar forma şansı bulamadığı gerekçesiyle Stuttgart'a transfer olan Ömer Faruk, Stuttgart'ta çıktığı 5 maçta yalnızca 79 dakika forma şansı bulabilmişti.
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