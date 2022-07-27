İşte Ömer Faruk Beyaz'ın yeni adresi

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe ile sözleşmesinin tamamladıktan sonra Alman ekiplerinden Stuttgart'a giden 18 yaşındaki genç futbolcu Ömer Faruk Beyaz'ın yeni adresi açıklandı.
Bundesliga 2 ekiplerinden FC Madgeburg, genç futbolcunun sezon sonuna kadar Stuttgart'tan kiralandığını açıkladı. 18 yaşındaki oyuncunun yeni takımında 15 numaralı formayı giyeceği açıklandı.
ARADIĞINI BULAMAMIŞTI
Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de yeteri kadar forma şansı bulamadığı gerekçesiyle Stuttgart'a transfer olan Ömer Faruk, Stuttgart'ta çıktığı 5 maçta yalnızca 79 dakika forma şansı bulabilmişti.
Bundesliga 2 ekiplerinden FC Madgeburg, genç futbolcunun sezon sonuna kadar Stuttgart'tan kiralandığını açıkladı. 18 yaşındaki oyuncunun yeni takımında 15 numaralı formayı giyeceği açıklandı.
ARADIĞINI BULAMAMIŞTI
Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de yeteri kadar forma şansı bulamadığı gerekçesiyle Stuttgart'a transfer olan Ömer Faruk, Stuttgart'ta çıktığı 5 maçta yalnızca 79 dakika forma şansı bulabilmişti.
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