İşte Okan Buruk'un Manchester'ı imha planı!

Okan Buruk, Manchester ve Bayern maçlarında olduğu gibi karşılaşmaya yine yoğun bir presle başlayacak. Manchester'ın savunma zaaflarından faydalanmak isteyen Buruk, Mauro Icardi ile sonuca gitmeye çalışacak.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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İşte Okan Buruk'un Manchester'ı imha planı!
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29 Kasım 2023 11:31
Galatasaray'da tüm gözler bugün (çarşamba) oynanacak Manchester United maçına çevrilmiş durumda. Sarı-kırmızılı takımın Teknik Direktörü Okan Buruk'un da bu maç için imha planını hazırladığı öğrenildi.

Başarılı çalıştırıcının İngiltere'deki Manchester United ve Rams Park'taki Bayern Münih maçında olduğu gibi bu maça da maçına da yoğun bir presle başlayacağı öğrenildi.

ICARDI İLE CEZALANDIRACAK

Buruk'un yapılacak presle Manchester United'ın savunmadaki zaaflarından faydalanmak istediği ve bu zaafları Mauro Icardi ile cezalandırmayı düşündüğü öğrenildi. Taraftarların oluşturacağı atmosferle rakibi baskı altına almayı planlayan Buruk'un yarı sahada kapılacak toplarda hızlı ataklar geliştirerek pozisyonlara girilmesini istediği öğrenildi. Öte yandan 4 maçlık suskunluğunu Alanyaspor maçında bozan Icardi'nin de Manchester maçını iple çektiği ve taraftarlarına gol sevinci yaşatmak istediği ifade edildi.

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