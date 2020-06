İşte Luiz Gustavo'nun alev alan performansı

L u i z G u s t a v o D i a s ! 👊 pic.twitter.com/Ivcacmwvf0



— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) June 13, 2020

Süper Lig'de tam 7 hafta sonra galibiyet sevinci yaşayan Fenerbahçe'de dün akşamın başarılı ismi tartışmasız Luiz Gustavo Dias'dı. Brezilyalı yıldız futbolcu, 90 dakika boyunca müthiş mücadele ederken, attığı golle de sarı-lacivertlilere 3 puanı kazandırdı. Sahada basmadık yer bırakmayan ve oyunun iki yönünü kullanan tecrübeli futbolcu, karşılaşmanın ilk yarısında da sert bir şutunda direğe takılmıştı.Vedat Muriç'in 87. dakikadaki penaltıdan attığı eşitlik golünün bir dakika sonrasında ceza sahası dışında topla buluşan Sambacı, Kayseripor ağlarına öyle bir füze yolladı ki, Silviu Lung'u çaresiz bıraktı.Süper Lig'deki 3 golünü de ceza sahası dışından atan Luiz Gustavo, istatistikleriyle de öne çıktı.Gustavo'nun galibiyeti getiren golü sosyal medyada da konuşuldu. Vedat Muriç'in eşitlik golünün anonsu yapılırken, fileleri havalandıran Sambacı, övgü dolu sözler aldı.Brezilyalı orta saha oyuncusu Luiz Gustavo, maçın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.Attığı golle ilgili övgü dolu sözler için teşekkür eden Luiz Gustavo, "Hem Türkiye hem de dünya için çok zorlu bir periyot. Bu zorlu periyotta insanları birazcık mutlu edebildiysek bu bizi çok mutlu eder. Takımıma katkıda bulunduğum için de çok mutluyum. En önemlisi bu gidişatı önümüzdeki maçlarda da sürdürmek" dedi.Pandemi sürecinde futbola nasıl hazırlandığını ile ilgili soru üzerine deneyimli futbolcu, "En önemli şey, insan sağlıklı olduğu için şükretmeli. Kendim ve ailem sağlıklı olduğu için her gün Tanrı'ya şükrettim. Çok fazla insan hayatını kaybetti. Yaşım 30'un üzerinde. Futbol oynamak 30'dan sonra her yıl zorlaşır. Bir fark yaratmak istiyorsanız her geçen yıl daha çok çalışmalısınız. Her geçen gün daha çok çalışmaya, kendime daha çok dikkat etmeye çalışıyorum. Sanırım işin sırrı bu" yanıtını kullandı.