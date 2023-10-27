29 Ekim

İşte Konyaspor'un yeni hocası

Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, teknik direktör Hakan Keleş ile anlaşmaya vardığını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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İşte Konyaspor'un yeni hocası
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27 Ekim 2023 18:27
Aleksandar Stanojevic ile yollarını ayırmasının ardından birçok teknik adam ile görüşen Konyaspor, yeni hocasını buldu.

Konyaspor resmi sitesinden yaptığı açıklamada en son Giresunspor'u yöneten Hakan Keleş'in takımın başına getirildiğini açıkladı.

İşte Konyaspor'un açıklaması:

"Kulübümüz, Süper Lig 2023-24 sezonu sonuna kadar Teknik Direktör Hakan Keleş ile anlaşma sağlamıştır. Teknik Direktörümüz Hakan Keleş'e Konyaspor'umuzda başarılar dileriz."




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