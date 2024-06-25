İşte Jose Mourinho'nun antrenman taktikleri

Jose Mourinho yönetiminde antrenmanlarına başlayan Fenerbahçe'de tecrübeli teknik adam oyuncularını sık sık uyardı onlardan mücadeleci, hızlı futbol istedi.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; AA
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İşte Jose Mourinho'nun antrenman taktikleri
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25 Haziran 2024 10:38
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları için Düzce Serkan Acar Topuk Yaylası Tesisleri'nde kampa girdi. Jose Mourinho yönetimindeki takım antrenmanlarını sürdürüyor

DÜDÜĞÜ ELDEN BIRAKMADI

Portekizli, bir taraf 4 saniye içinde paslaşıp minyatür kalelere gol yapamadığında topu rakip takıma verdi. 'Mou' düdüğünü hiç elinden bırakmadı, her topa mücadeleye dokundu. Oyunculardan çok pas ve çok hız istedi.

Mourinho topla çalışmalara kadar olan süreci yardımcılarına bıraktı. Topla çalışmalarda ve küçük kalelerle yaplan maçta ise Mourinho sazı eline aldı, "Daha çabuk" "Vur" "Pres" şeklindeki talimatlarla maçın içinde yer aldı.

GELENEĞİ SPNLANDIRDI

Önceki yıllarda Kaynaşlı gişelerinde otobüsün önü gişelerde kesilir, Bolu ve Düzce Fenerbahçe dernek üyeleri teknik direktöre, takım kaptanına çiçek verir, meşaleler yakılır tezahüratlar yapılırdı. Bu geleneği Mourinho bozdu. Portekizli teknik adam böyle bir karşılama yapılmasını istemedi, bu durum 1 gün önceden telefonla derneklere iletildi. Yol üstü karmaşık karşılama yerine perşembe günü dernek temsilcileri tesislere davet edildi.

HERKES ZAMANINDA GELDİ

Milli takımlarda olan futbolcuların yanı sıra üç gün ekstra izinli olan Djiku ve Osayi dünkü antrenmanda yer almadı. Genç takım ağırlıklı olan antrenmanda as takımdan Fred, Dzeko, Crespo, Becao, Cengiz, Krunic ve Emre yer aldı. Sakatlığı nedeniyle geldiğinden bu yana çok katkı veremeyen Luan Peres'in çok hırslı şekilde çalıştığı görüldü. Becao çalışmada tedbir amaçlı kenara alındı.

Portekizli teknik adamın futbolculara "Antrenmana, hareket saatine gecikene kulüp ceza verir ona karışmam ama ben 1 dakika geç kalanı almam" dediği biliniyordu. Nitekim tüm ekip zamanında geldi.

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