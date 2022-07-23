İşte Galatasaray'ın yeni gözdesi: Amiri!

ÖNEMLİ BİR PÜRÜZ YOK

Galatasaray yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor.Ligin başlamasına 2 hafta kala, girişimlere hız verildi. Şu ana kadar 5 oyuncuyu renklerine bağlayan Sarı-Kırmızılılar, 6 transfer daha yapmayı düşünüyor. Teknik direktör Okan Buruk, takviye istediği bölgeleri yönetime iletti.2 orta saha transferinin yanı sıra, stoper, kanat forvet, 10 numara ve santrfor alınması planlanıyor. Galatasaray'ın orta saha transferinde ilgilendiği isimlerin başında Nadiem Amiri geliyor.Cim-Bom, Bayer Leverkusen forması giyen futbolcu için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptı. İki kulüp arasındaki görüşmeler devam ediyor. 25 yaşındaki merkez orta sahanın kulübüyle 2024'e kadar mukavelesi bulunuyor.Geçtiğimiz sezon Genoa'ya kiralanan yıldız futbolcu, önümüzdeki sezonun planlamaları arasında yer almıyor. Galatasaray, 1 milyon euro kiralama bedeli ve 5 milyon euro satın alma opsiyonu önerisinde bulundu. Almanya'dan gelen bilgilere göre; tarafl ararasında önemli bir pürüz bulunmuyor.