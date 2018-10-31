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İşte Galatasaray - Fenerbahçe derbilerinde en çok görülen skor

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında 2 Kasım Cuma günü karşı karşıya gelecek Galatasaray ile Fenerbahçe arasında son yıllarda yapılan derbiler gol bakımından kısır geçiyor.

Kaynak: AA
İşte Galatasaray - Fenerbahçe derbilerinde en çok görülen skor
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31 Ekim 2018 13:22
Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında 2 Kasım Cuma günü karşı karşıya gelecek Galatasaray ile Fenerbahçe arasında son yıllarda yapılan derbiler gol bakımından kısır geçiyor.

Süper Lig'de 21 kez şampiyonluk yaşayan Galatasaray ile 19 şampiyonluğu bulunan Fenerbahçe arasındaki tarihi rekabette son yıllarda taraflar gol bakımından istediği performansı yakalayamıyor.

İki takım arasında son 5 sezonda oynanan 13 resmi müsabakada Galatasaray 6, Fenerbahçe ise 8 kez fileleri havalandırdı. 

Söz konusu süreçteki 13 resmi müsabakanın 9'unda 1'den fazla gol atılmadı. Bu derbiler, 3 kez 2, 1 kez de 3 gollü tamamlandı. 

- En çok 1-0'lık skor

İki takım arasında son 5 sezondaki derbilerde en fazla 1-0'lık skor ön plana çıktı.

Tarihi rekabette yapılan son 13 maçın 5'i 1-0'lık skorla tamamlandı. Dört karşılaşmada gol sesi çıkmazken, 2 kez 2-0, birer kez de 1-1 ve 2-1'lik skor alındı.

İki takımın 109 yıllık geçmişinde, geride kalan 387 maçta en çok görülen sonuç da 1-0 oldu.

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki maçlarda 73 kez 1-0'lık sonuç ortaya çıkarken, 48 karşılaşma ise 2-1'lik skor tamamlandı.

- Ligde son 2 maç golsüz 

Galatasaray ve Fenerbahçe arasında oynanan son iki maçta taraflar gol sevinci yaşayamadı.

Spor Toto Süper Lig'de geçen sezon oynanan iki maçta da takımlar skoru değiştiremedi ve müsabakalar 0-0'lık skorla sona erdi. 

- Galatasaray, 457 dakikadır suskun

Galatasaray, Süper Lig'de Fenerbahçe ile yaptığı maçlarda son 457 dakikadır gol atamıyor.

Sarı-kırmızılı ekip, ligdeki Fenerbahçe derbilerinde son olarak 2015-2016 sezonunun 9. haftasında Ülker Stadı'nda 83. dakikada gol kaydetti.

Galatasaray, söz konusu müsabakada kalan 7 dakika ve sonrasında oynanan 5 derbideki 450 dakikada rakip fileleri havalandıramadı.

- Son 5 sezondaki derbi karnesi

Galatasaray ile Fenerbahçe'nin son 5 sezonda karşı karşıya geldiği resmi maçlar, oluşan skorlar ve golleri atan futbolcular şöyle:

 Tarih  Stat  Organizasyon  Skor (GS-FB)   Goller
 11.08.2013  Kayseri  TFF Süper Kupa  1 - 0    Drogba
 10.11.2013  Fenerbahçe  Süper Lig  0 - 2   Emre Belözoğlu, Cristian
 06.04.2014  Türk Telekom  Süper Lig  1 - 0  Sneijder
 25.08.2014  Manisa 19 Mayıs  TFF Süper Kupa  0 - 0  -
 18.10.2014  Türk Telekom  Süper Lig  2 - 1   Sneijder (2) / Alper Potuk 
 08.03.2015  Fenerbahçe  Süper Lig  0 - 1  Kuyt
 25.10.2015  Fenerbahçe  Süper Lig  1 - 1   Olcan Adın / Diego 
 13.04.2016  Türk Telekom  Süper Lig  0 - 0  -
 26.05.2016  Antalya  Türkiye Kupası  1 - 0   Podolski
 20.11.2016  Ülker  Süper Lig  0 - 2  Van Persie (2)
 23.04.2017  Türk Telekom  Süper Lig  0 - 1   Josef de Souza
 22.10.2017  Türk Telekom  Süper Lig  0 - 0  -
 17.03.2018  Ülker  Süper Lig  0 - 0   -
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