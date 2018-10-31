İşte Galatasaray - Fenerbahçe derbilerinde en çok görülen skor

Tarih Stat Organizasyon Skor (GS-FB) Goller 11.08.2013 Kayseri TFF Süper Kupa 1 - 0 Drogba 10.11.2013 Fenerbahçe Süper Lig 0 - 2 Emre Belözoğlu, Cristian 06.04.2014 Türk Telekom Süper Lig 1 - 0 Sneijder 25.08.2014 Manisa 19 Mayıs TFF Süper Kupa 0 - 0 - 18.10.2014 Türk Telekom Süper Lig 2 - 1 Sneijder (2) / Alper Potuk 08.03.2015 Fenerbahçe Süper Lig 0 - 1 Kuyt 25.10.2015 Fenerbahçe Süper Lig 1 - 1 Olcan Adın / Diego 13.04.2016 Türk Telekom Süper Lig 0 - 0 - 26.05.2016 Antalya Türkiye Kupası 1 - 0 Podolski 20.11.2016 Ülker Süper Lig 0 - 2 Van Persie (2) 23.04.2017 Türk Telekom Süper Lig 0 - 1 Josef de Souza 22.10.2017 Türk Telekom Süper Lig 0 - 0 - 17.03.2018 Ülker Süper Lig 0 - 0 -





Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında 2 Kasım Cuma günü karşı karşıya gelecek Galatasaray ile Fenerbahçe arasında son yıllarda yapılan derbiler gol bakımından kısır geçiyor.Süper Lig'de 21 kez şampiyonluk yaşayan Galatasaray ile 19 şampiyonluğu bulunan Fenerbahçe arasındaki tarihi rekabette son yıllarda taraflar gol bakımından istediği performansı yakalayamıyor.İki takım arasında son 5 sezonda oynanan 13 resmi müsabakada Galatasaray 6, Fenerbahçe ise 8 kez fileleri havalandırdı.Söz konusu süreçteki 13 resmi müsabakanın 9'unda 1'den fazla gol atılmadı. Bu derbiler, 3 kez 2, 1 kez de 3 gollü tamamlandı.İki takım arasında son 5 sezondaki derbilerde en fazla 1-0'lık skor ön plana çıktı.Tarihi rekabette yapılan son 13 maçın 5'i 1-0'lık skorla tamamlandı. Dört karşılaşmada gol sesi çıkmazken, 2 kez 2-0, birer kez de 1-1 ve 2-1'lik skor alındı.İki takımın 109 yıllık geçmişinde, geride kalan 387 maçta en çok görülen sonuç da 1-0 oldu.Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki maçlarda 73 kez 1-0'lık sonuç ortaya çıkarken, 48 karşılaşma ise 2-1'lik skor tamamlandı.Galatasaray ve Fenerbahçe arasında oynanan son iki maçta taraflar gol sevinci yaşayamadı.Spor Toto Süper Lig'de geçen sezon oynanan iki maçta da takımlar skoru değiştiremedi ve müsabakalar 0-0'lık skorla sona erdi.Galatasaray, Süper Lig'de Fenerbahçe ile yaptığı maçlarda son 457 dakikadır gol atamıyor.Sarı-kırmızılı ekip, ligdeki Fenerbahçe derbilerinde son olarak 2015-2016 sezonunun 9. haftasında Ülker Stadı'nda 83. dakikada gol kaydetti.Galatasaray, söz konusu müsabakada kalan 7 dakika ve sonrasında oynanan 5 derbideki 450 dakikada rakip fileleri havalandıramadı.Galatasaray ile Fenerbahçe'nin son 5 sezonda karşı karşıya geldiği resmi maçlar, oluşan skorlar ve golleri atan futbolcular şöyle: