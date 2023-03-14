Fenerbahçe'nin Sevilla ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi rövanş maçının hakemi belli oldu.



Fenerbahçe-Sevilla maçını İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek.



Michael Oliver, daha önce 2019 yılında Fenerbahçe'nin Zenit'e deplasmanda 3-1 mağlup olduğu maçı yönetti.



Fenerbahçe ile Sevilla 16 Mart Perşembe günü Kadıköy'de karşı karşıya gelecek. Temsilcimiz eşleşmenin ilk maçında Sevilla'ya 2-0 mağlup olmuştu.



BAŞAKŞEHİR, SİVASSPOR



Konferans Ligi'nde mücadele eden temsilcilerimizin maçlarını yönetecek hakemler de açıklandı.



Sivasspor - Fiorentina maçını Karadağlı hakem Nikola Dabanovic yönetecek. Başakşehir - Gent maçında ise Fransız hakem Benoit Bastien düdük çalacak.





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