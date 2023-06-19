İşte Fenerbahçe'nin 5 yıldız çözümü

Fenerbahçe Mali Genel Kurulu'nda Genel Sekreter Burak Kızılhan, 5 yıldızlı logonun tescil edildiğini duyurdu. 28 şampiyonluk konusunda çalışmaların devam ettiği bildirildi. Buna göre Fenerbahçe'de 3 farklı logo tescil edildi, 5 yıldız konusunda çözümler üretildi.
3 FARKLI LOGO ÜRETİLDİ
Kocaelispor, Sivasspor ve Bursaspor gibi kulüplerin logosunda yer alan yıldızlarda olduğu gibi Fenerbahçe Kulübü de benzer bir yol izledi. Kocaelispor, Sivasspor ve Bursaspor gibi takımların logolarındaki yıldızlar kurucu kulüplerini temsil ediyor. Fenerbahçe'nin logosuna yerleştireceği 5 yıldız ise 28 şampiyonluğa vurgu yapacak. Bu kapsamda da şimdiye dek 3 farklı logo tescil edildi. Logo içinde 1907 yazan kısmın oraya yerleştirilen 5 yıldızlarla 2 farklı alternatif ve arma üstüne konulan 5 yıldız ile 3 farklı logo oluşturdu.
BAŞVURULAR YAPILDI
Fenerbahçe Kulübü'nde 5 yıldız konusunda resmi başvurular gerçekleşti. 15 Ekim 2022 tarihinde yapılan başvuru, Fenerbahçe Spor Kulübü adına kabul edildi. Ancak Futbol AŞ için 22 Ocak 2023'te bir başvuru daha yapıldı. Fakat şu ana kadar henüz olumlu bir yanıt alınamadı. Eğer Futbol AŞ için de 5 yıldız konusunda olumlu karar gelirse, Süper Lig'deki maçlarda ve TFF'de Fenerbahçe adına 5 yıldızlı logo kullanılacak.
3 FARKLI LOGO ÜRETİLDİ
Kocaelispor, Sivasspor ve Bursaspor gibi kulüplerin logosunda yer alan yıldızlarda olduğu gibi Fenerbahçe Kulübü de benzer bir yol izledi. Kocaelispor, Sivasspor ve Bursaspor gibi takımların logolarındaki yıldızlar kurucu kulüplerini temsil ediyor. Fenerbahçe'nin logosuna yerleştireceği 5 yıldız ise 28 şampiyonluğa vurgu yapacak. Bu kapsamda da şimdiye dek 3 farklı logo tescil edildi. Logo içinde 1907 yazan kısmın oraya yerleştirilen 5 yıldızlarla 2 farklı alternatif ve arma üstüne konulan 5 yıldız ile 3 farklı logo oluşturdu.
BAŞVURULAR YAPILDI
Fenerbahçe Kulübü'nde 5 yıldız konusunda resmi başvurular gerçekleşti. 15 Ekim 2022 tarihinde yapılan başvuru, Fenerbahçe Spor Kulübü adına kabul edildi. Ancak Futbol AŞ için 22 Ocak 2023'te bir başvuru daha yapıldı. Fakat şu ana kadar henüz olumlu bir yanıt alınamadı. Eğer Futbol AŞ için de 5 yıldız konusunda olumlu karar gelirse, Süper Lig'deki maçlarda ve TFF'de Fenerbahçe adına 5 yıldızlı logo kullanılacak.