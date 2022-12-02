İşte Enner Valencia'nın geri dönüş tarihi

Ekvador'un Fenerbahçeli forveti Enner Valencia, Dünya Kupası'nda kaydettiği 3 golle tüm dikkatleri üzerine çekti. Ancak başarılı performansı, Ekvador'un son 16'ya kalmasına yetmedi. Valencia, ülkesinin elenmesinin ardından tatile çıktı.
33 yaşındaki oyuncunun kısa bir izin yaparak 5 Aralık Pazartesi günü takıma döneceği öğrenildi.
Valencia, hemen sağlık kontrolünden geçirilecek. Eğer herhangi bir sıkıntı tespit edilmezse, yıldız futbolcu Antalya kampı kafilesine dahil edilecek.
33 yaşındaki oyuncunun kısa bir izin yaparak 5 Aralık Pazartesi günü takıma döneceği öğrenildi.
Valencia, hemen sağlık kontrolünden geçirilecek. Eğer herhangi bir sıkıntı tespit edilmezse, yıldız futbolcu Antalya kampı kafilesine dahil edilecek.