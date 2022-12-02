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İşte Enner Valencia'nın geri dönüş tarihi

Dünya Kupası'ndaki etkili performansına rağmen Ekvador'un elenmesine mani olamayan Enner Valencia'nın Fenerbahçe'ye geri dönüş tarihi netleşti.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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İşte Enner Valencia'nın geri dönüş tarihi
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02 Aralık 2022 09:07
Ekvador'un Fenerbahçeli forveti Enner Valencia, Dünya Kupası'nda kaydettiği 3 golle tüm dikkatleri üzerine çekti. Ancak başarılı performansı, Ekvador'un son 16'ya kalmasına yetmedi. Valencia, ülkesinin elenmesinin ardından tatile çıktı.

33 yaşındaki oyuncunun kısa bir izin yaparak 5 Aralık Pazartesi günü takıma döneceği öğrenildi.

Valencia, hemen sağlık kontrolünden geçirilecek. Eğer herhangi bir sıkıntı tespit edilmezse, yıldız futbolcu Antalya kampı kafilesine dahil edilecek. 

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