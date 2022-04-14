İşte Doğukan Sinik'in bonservis bedeli

Antalyaspor'da Nuri Şahin'in teknik direktörlük koltuğuna oturması sonrası büyük bir çıkış yakalayan ve A Milli Takıma kadar yükselen Doğukan Sinik, performansıyla İtalya ve İspanya'dan bazı kulüplerin ilgisini çekerken, genç futbolcu Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da transfer listesine girmeyi başarmıştı.



Akdeniz ekibi ise birçok kulübün transfer listesindeki Doğukan'ın bonservis bedelini belirledi. Antalyaspor yönetiminin ise birçok kulübün ilgisinin bulunduğu 23 yaşındaki Doğukan Sinik'in fiyatını belirlediği ve genç futbolcu için teklif gelmesi halinde kapının 4 milyon Euro'dan açılacağı öğrenildi.



Antalyaspor yönetiminin İspanya ve İtalya'dan talipleri olduğunu bizzat açıkladığı Doğukan için Fenerbahçe'nin gelecek sezon 7+4 olarak güncellenecek yabancı kuralı sebebiyle istekli olduğu ve genç oyuncu ile takımdaki yerli kalitesinin artırılmasının hedeflendiği konuşuluyor. Sarı-Lacivertli yönetimin, Doğukan için sezon sonu Antalyaspor ile masaya oturması bekleniyor. Galatasaray'ın ise Kerem Aktürkoğlu'nun satışı halinde sol kanadın alternatifi olarak belirlediği Doğukan Sinik için kulüpte yaşanan seçim süreci sebebiyle beklemede olduğu, ancak scout ekibinin 23 yaşındaki futbolcu ile ilgili raporlarını hazır olduğu belirtiliyor.



NURİ ŞAHİN'İN SÖZLERİ



A Milli Takımımız'ın 29 Mayıs'ta İtalya ile oynadığı maçta Ay-Yıldızlı formayı ilk kez giyen Doğukan, bu sezon Süper Lig'de ise 26 maçta görev yaptı. Bu karşılaşmalarda 3 gol atıp 6 da asit yaparak 9 gole direkt olarak katkı sağladı.



2012 yılından bu yana Antalyaspor bünyesinde olan Doğukan Sinik için, Akdeniz ekibinin teknik direktörü Nuri Şahin, "Ona çok güveniyorum. O da güvenimizi bugüne kadar boşa çıkarmadı. Doğukan gibi yetenekli, performansı iyi olan oyuncuların skora katkısı daha fazla olması lazım. Doğukan'ın performansında düşüş görmedim, istikrarı yakaladığını düşünüyorum. Doğukan'ın futbolunu beğenmeyen, futboldan çok anlayan bir insan değildir" demişti.





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