İşte Caner Erkin'in Galatasaray'dan alacağı maaş

Galatasaray Arda Turan'dan sonra bir diğer eski oyuncusu Caner Erkin ile de anlaşmaya çok yaklaştı. Bu sezon hedeflerine ulaşamayan ve eli boş kalan Galatasaray'da gündem kabuk değişimi...



Şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi gelirlerinden yoksun olacak sarı-kırmızılılar, transfer politikasında hem daha az maliyetli hem de TFF'nin değiştirdiği yabancı kuralı sebebiyle yerli ağırlıklı bir yol izleyecek.



İç piyasada Emre Kılınç, Oğulcan Çağlayan ve Kerem Aktürkoğlu ile her konuda anlaşan Cim-Bom'da geçtiğimiz hafta Fatih Terim ve yönetim kurulu arasında gerçekleşen transfer toplantısında Arda Turan'a vize çıkarken, masadaki bir diğer konu ise Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren Caner Erkin'di.



Terim'in sözlerine dikkat



Arda'nın devre arasında eve dönüşünü veto eden Başkan Mustafa Cengiz, bu sefer eski kaptanın transferine izin verirken Galatasaray kariyerinden sonra Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta forma giyen Caner Erkin'in de dönüşüne yeşil ışık yakıldı. Antalya maçından sonra ''Galatasaraylılardan tek bir ricam, kim alınırsa alınsın 'Bir bildikleri vardır' derlerse, sevinirim'' şeklinde açıklama yapan Terim'in de bu sözleriyle eski oyuncuları işaret ettiği belirtildi.



İşte Caner Erkin'in alacağı maaş



Caner Erkin'in menajeri ile görüşmeler başlanırken 1+1 sözleşme önerildi. 31 yaşındaki millî yıldızın da sarı-kırmızılılara dönmek istediği ve yıllık 1 milyon avro civarında bir ücret alacağı öğrenildi.



