İşte Berkay Vardar'ın ayrılık sebebi

Beşiktaş'ın sözleşmesini feshederek yollarını ayırdığı Berkay Vardar'ın ayrılık sebebi belli oldu.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
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İşte Berkay Vardar'ın ayrılık sebebi
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21 Nisan 2024 14:39
Beşiktaş'ın sezon başında Moldova'nın Sheriff takımına kiralık olarak gönderdiği ancak geçtiğimiz şubat ayında siyah beyazlı kulübe geri dönen Berkay Vardar'ın sözleşmesi feshedildi.

"KONSANTRE OLAMIYOR"

Altyapıdan gelen isimlerin özel hayatlarına daha fazla dikkat etmesini isteyen Futbol Koodinatörü Samet Aybaba'nın, Emirhan Delibaş'ın ardından Berkay'ı da "futbola konsantrasyon göstermediği" gerekçesiyle gönderdiği öğrenildi.

21 yaşındaki futbolcu Beşiktaş'ta 6 maçta forma giyerken, takımına skor katkısı sağlayamadı.

 

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