"ÖNÜMÜZE BİRÇOK FIRSAT ÇIKACAK"

ÖZEL TEBRİK ETTİĞİ İSİMLER

AVCI'NIN PLANLARI BOZULDU

Trabzonspor ile Avrupa'da 7 maç oynayan ve maç kazanamayan Abdullah Avcı, maçın ardından soyunma odasında umutlu konuştu. Bitiş düdüğünün ardından soyunma odasında çıt çıkmazken, Avcı'nın "Kaldırın kafanızı" sesi yankılandı.Bordo-mavililerin teknik patronu, "Evet elimizde önemli bir fırsat vardı ve değerlendiremedik. Gruba iyi başlayamadık ama daha önümüze birçok fırsat çıkacak" ifadelerini kullandı.Avcı sözlerine şu şekilde devam etti:"Rakibimiz 10 kişi kalmış olsa da dirençli bir takım. İkinci yarıda futbolumuzu 90 dakikaya yayabilseydik kesinlikle kazanabilirdik. Yaptığımız hatalar nedeniyle kaybettik. Daha çok çalışıp, bu gruptan çıkacağız. Size maçtan önce de inanıyordum, şimdi de inanıyorum. Moraliniz bozuk ama hemen toparlanmalıyız."Tecrübeli çalıştırıcı maçta etkili bir performans sergileyen Gomez, Umut Bozok, Bakasetas'ı özel tebrik etti. Yuvasına geri dönen Yusuf Yazıcı ile de bir süre özel sohbet eden Avcı, yenilgiyi telafi edeceklerini vurguladı.Hamsik, Visca ve Dorukhan'ın sakatlıkları Abdullah Avcı'nın planlarını bozdu. Avcı, Doğucan, Gbamin, Siopis, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Bardhi, Trezeguet, Yusuf Yazıcı ve Djaniny arasında kemik kadroyu oluşturmaya çalışıyor.