29 Ekim

İstanbulspor zorlu Kasımpaşa deplasmanında

Süper Lig'in 10. haftasında İstanbulspor deplasmanda Kasımpaşa'yla karşılaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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İstanbulspor zorlu Kasımpaşa deplasmanında
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26 Ekim 2023 13:20
İstanbulspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Cuma günü deplasmanda Kasımpaşa'yla karşılaşacak.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakada hakem Erkan Özdamar düdük çalacak.

Teknik direktör Fatih Tekke ile yolların ayrılmasının ardından Bitexen Antalyaspor ve Beşiktaş maçlarına yardımcı antrenör Olcay Demir yönetiminde çıkan İstanbulspor, milli arada Hakan Yakın'ı takımın başına getirdi.

Ligin 9. haftasında MKE Ankaragücü'nü 2-1 mağlup eden İstanbulspor, bu sezon ligdeki ilk galibiyetini elde etti.

Süper Lig'in 4. haftasında Yılport Samsunspor ile yaptığı müsabaka sağanak nedeniyle ertelenen İstanbulspor, geride kalan 8 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik, 5 yenilgiyle 5 puan toplayıp 19. sırada haftaya girdi.

Kasımpaşa ise 9 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi alarak 15 puanla, 6. basamakta bulunuyor.

İstanbulspor'da sakatlığı bulunan Simon Deli bu mücadelede forma giyemeyecek.

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